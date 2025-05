Taylor Swift ya es dueña de toda su carrera: la artista compra los derechos de sus seis primeros álbumes

Taylor Swift recuperó su catálogo musical (Redes sociales/Taylor Swift)

Hace 15 años ya lo cantaba, hoy tiene más sentido que nunca. "It was the end of a decade, but the start of an age" (”Era el final de una década, pero el comienzo de una era”), entonaba Taylor Swift en Long Live, canción que cerraba su tercer álbum de estudio, Speak Now (2010). No han tenido que pasar diez años, pero sí seis. Este viernes, la cantante de Pensilvania de 35 años ha hecho público que ha recuperado los derechos de sus seis primeros álbumes, derechos que perdió en 2019 después de que Big Machine Records, el sello en el que Swift comenzó a desarrollar su carrera en el 2005, vendiera el catálogo de la artista a Shamrock Capital por 300 millones de dólares (hoy, unos 260 millones de euros al cambio).

“Por fin puedo decir estas palabras: Toda la música que he compuesto ahora me pertenece a mí”, ha anunciado Swift en una carta que ha publicado en su página web. Desde que perdió sus derechos, la cantante ganadora de 14 premios Grammy había estado regrabando sus álbumes bajo el concepto de (Taylor’s Version). En estos seis años ha publicado cuatro de los seis: Fearless (2021), Red (2021), Speak Now (2023) y 1989 (2023). “Todos mis vídeos musicales, todas las películas caseras, los recuerdos y las fotografías, las canciones inéditas, cada pequeño detalle, la magia, la locura, cada símbolo, el trabajo de toda mi vida”, ha añadido en la extensa carta.

Este anuncio llega justo cuando se cumple un año de los dos conciertos que ofreció en el Santiago Bernabéu como parte de la multimillonaria gira The Eras Tour, donde interpretó precisamente estas canciones, las que han marcado su vida y su trayectoria como artista. “Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que regrabé y publiqué meticulosamente cuatro de mis álbumes, llamándolos Taylor’s Version. El apasionado apoyo que mostraron a esos álbumes y la historia de éxito en la que convirtieron The Eras Tour me permitieron recomprar mi música”, señala. Solo con la gira, formada por 149 conciertos, con tres horas de perfomance por show con 44 canciones, le supuso a la cantante unos ingresos que superaron los 2.000 millones de dólares (casi 1.900 millones de euros), además de haber contado con más de 10 millones de espectadores, como confirmó The New York Times y fuentes representativas de la propia cantante.

Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta.

La también compositora ha agradecido a Shamrock Capital, la venta de casi 15 años de su trabajo. “Estaré eternamente agradecida con todos en Shamrock Capital por ser los primeros en ofrecerme esto. Han gestionado cada interacción con honestidad, justicia y respeto. Para ellos era un negocio, pero sentí que lo veían como lo que era para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi letra y mis décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecida”. Scooter Braun, empresario y mánager de artistas como Justin Bieber o Ariana Grande, adquirió en 2019 los derechos de los seis primeros álbumes de Swift cuando compró su antigua discográfica, Big Machine Records, sin el consentimiento de la artista, para vendérselos a la citada empresa. Tras esto, fue acogida por Universal Music Group y con ellos ha distribuido cinco álbumes más: Lover (2019), folcklore (2020), evermore (2020), Midnights (2022) y The Tortured Poets Department (2024).

La cifra por la que Swift habría comprado sus derechos no ha trascendido, aunque portales como Page Six han apuntado que el precio estimado estaría entre 600 millones y 1.000 millones de dólares.

¿Qué pasa con las regrabaciones qué quedan?

Y quien sea fan de Swift, lo sabe. Los fans llevan literalmente años esperando a que Reputation (Taylor’s Version) vea la luz. Algo que, para desesperación de muchos, nunca llegaba. En la carta ha querido quitarse la espina que perseguía a sus seguidores y ha confirmado que el álbum, por ahora, no saldrá a la luz. “Reputation era tan específico de esa época de mi vida que me topaba con un punto muerto cuando intentaba rehacerlo”. La autora ha asegurado que este álbum, publicado en 2017 nacido de sus controversias mediáticas -especialmente tras el rifi-rafe con Kim Kardashian y Kanye West- es el único de los seis primeros que pensó que “no podría mejorarse rehaciéndolo. Ni la música, ni las fotos, ni los vídeos. Así que lo fui posponiendo”. Sin embargo, no ha descartado no publicarlo.

Taylor Swift recuperó su catálogo musical (Redes sociales/Taylor Swift)

Por otro lado, Taylor Swift, el álbum debut de corte íntegramente country que publicó en 2006, el género que la vio nacer hasta evolucionar y experimentar, sí está totalmente regrabado. “Ya he regrabado por completo mi álbum debut, y me encanta cómo suena ahora”, ha detallado, pero ha añadido que por el momento no verán la luz, y si lo hacen será porque a los fans les ”entusiasma“. ”Esos dos álbumes aún pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado, si es algo que os entusiasma. Pero si sucede, no será por tristeza ni nostalgia de lo que desearía tener. Ahora será simplemente una celebración".

Cuando en 2019 anunció que regrabaría sus álbumes, se convirtió en un referente. Los artistas empezaron a tomar conciencia de la importancia de ser dueños de su propio trabajo: Kesha, The Weekend o Shakira. Ahora es su turno. Taylor Swift vuelve a ser dueña de ella misma.