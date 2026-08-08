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Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

La autoridad de competencia del Reino Unido propone someter a las dos cadenas alemanas a la normativa que impide a los grandes supermercados bloquear la apertura de rivales en sus proximidades

Imágenes de los supermercados Lidl y Aldi. (Montaje Infobae)
Imágenes de los supermercados Lidl y Aldi. (Montaje Infobae)
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Malas noticias para Aldi y Lidl. El regulador de competencia del Reino Unido propone equiparar a estos dos supermercados con las grandes cadenas en materia de normativa sobre el uso del suelo, en una decisión que podría cambiar las reglas del juego para las dos tiendas de origen alemán que en las últimas décadas han transformado la distribución alimentaria británica.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) publicó este viernes una resolución provisional por la que considera que Aldi, Lidl GB y Lidl NI deben quedar sujetos a la normativa recogida en la Orden de 2010 sobre la investigación del mercado de productos de alimentación (terrenos sujetos a control), el reglamento que ya obliga a los siete grandes distribuidores del país —Asda, Co‑op, Marks and Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco y Waitrose— a no bloquear la apertura de supermercados rivales en sus proximidades.

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La norma en cuestión prohíbe a los llamados grandes distribuidores de alimentación (Large Grocery Retailers, LGR) recurrir a acuerdos sobre terrenos para impedir que la competencia se instale cerca de sus establecimientos. Estos acuerdos incluyen dos mecanismos habituales: las cláusulas restrictivas en contratos de compraventa de suelo, que limitan el uso futuro de una parcela, y los pactos de exclusividad, mediante los cuales un operador puede reservarse el derecho a ser el único supermercado en una zona determinada. El objetivo de la norma, en vigor desde hace 16 años, es garantizar que los consumidores tengan libertad real para elegir dónde comprar y a qué precio.

¿Por qué Aldi y Lidl estaban fuera del reglamento?

Cuando el reglamento se aprobó, Aldi y Lidl quedaron fuera de su ámbito de aplicación. La razón era que ambas cadenas operaban entonces como “distribuidores de surtido limitado” (limited assortment discounters, LAD): tiendas más pequeñas con una oferta de productos más reducida y a precios bajos, un modelo distinto al de los grandes supermercados generalistas. Pero la CMA considera que ese perfil ha cambiado de forma sustancial.

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Señalización de una sucursal de Aldi Local en Londres, Reino Unido, el 17 de junio de 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo
Señalización de una sucursal de Aldi Local en Londres, Reino Unido, el 17 de junio de 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Según la resolución provisional, los tres operadores —Aldi Stores Ltd, Lidl Great Britain Ltd y Lidl Northern Ireland Ltd— ya no encajan en esa categoría por tres razones. La primera es su presencia territorial: disponen de tiendas de más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas repartidas por toda Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La segunda es su gama de productos: ofrecen una selección completa de alimentación, aunque en algunas categorías con menos referencias que otros grandes operadores. La tercera es su modelo de aprovisionamiento: compran directamente a los proveedores a través de una función integrada de distribución mayorista, igual que el resto de grandes cadenas.

El mercado de alimentación en el Reino Unido vale unos 215.000 millones de libras (aproximadamente 255.000 millones de euros), y tanto Aldi como Lidl figuran entre los cinco primeros distribuidores del país por cuota de mercado, según diversas fuentes citadas por la CMA. Su crecimiento desde que llegaron al país en los años noventa ha sido constante y han ganado terreno especialmente durante los periodos de inflación elevada, cuando los consumidores buscaron alternativas más económicas a las grandes cadenas tradicionales.

“Queremos que todo el mundo tenga la mejor oferta posible de supermercados y precios al comprar alimentación”

“Queremos que todo el mundo tenga la mejor oferta posible de supermercados y precios al comprar alimentación”, declaró Juliette Enser, directora ejecutiva de Aplicación de la Competencia y Mercados de la CMA. “Para garantizarlo, establecemos normas que impidan a las grandes cadenas bloquear la apertura de tiendas rivales cercanas, y ahora proponemos aplicar esas mismas normas a Aldi y Lidl”, añadió Enser, según el comunicado oficial del organismo.

La decisión aún no es definitiva. La CMA abre un periodo de consulta pública y da plazo hasta las 17:00 horas del 7 de septiembre de 2026 para que las partes interesadas presenten sus alegaciones. La resolución final se espera para el otoño de 2026.

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