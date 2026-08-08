El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular (Antonio Sempere - Europa Press)

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho este sábado en declaraciones a los medios que la situación en la ciudad autónoma está lejos de normalizarse y estima en un rango de 8.000 a 11.000 personas que siguen en Ceuta en situación irregular en el CETI, deambulando por las calles o por los montes cercanos a la ciudad.

Al menos 1.300 de ellos son menores de edad, entre niños y adolescentes, lo que mantiene bajo presión el sistema de acogida de la ciudad, en situación de “desborde”. ONG y sindicatos denuncian insalubridad y hacinamiento en una situación que “roza condiciones inhumanas”.

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Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Una situación “absolutamente insostenible”

“Hoy se cumple prácticamente una semana, ocho días, de la agresión más grave que ha sufrido Ceuta en su historia reciente”, ha dicho Vivas ante los medios de comunicación, recordando que el propio Pedro Sánchez hablaba el viernes pasado de “ataque, una violación de la integridad territorial de Ceuta y, por tanto, de España y de Europa”, ha aseverado.

Describe la situación, a una semana, como “absolutamente insostenible”: “La situación está totalmente alejada de lo que pudiéramos considerar normalidad. Miles de personas, miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes, en las playas, sin techo, sin tener cubiertas sus necesidades básicas”, ha lamentado el presidente autonómico.

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Para el presidente popular, la única solución sería “que todos los que entraron vuelvan a Marruecos, a través de la frontera del Tartajal”. Pide al Gobierno de Sánchez que “cumpla con sus obligaciones”, solicitando con esto que “se incremente la presencia policial en las calles”, así como que “se desplieguen los recursos materiales y humanos en el área de extranjería para que el retorno a Marruecos se haga de manera inmediata, que el Ejército siga en nuestras calles para mantener el control y la seguridad y que se brinde la frontera”. Exige también que el Ejecutivo central se haga cargo de trasladar a los migrantes que “aquí no va a haber papeles, que aquí no va a haber salidas a la península”.

Reclama también un refuerzo notable del número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad: “¿No creen ustedes que el momento de Ceuta, el momento de España, era lo suficientemente difícil, delicado, para que aquí hubiera habido un despliegue de al menos mil policías entre Guardia Civil y Policía Nacional que estuvieran transmitiendo tranquilidad a la ciudadanía?”

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La directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, Catalina Perazzo, ha ofrecido un balance sobre el impacto que ha tenido la crisis migratoria de Ceuta en los menores migrantes. Perazzo ha señalado que lo ocurrido en Ceuta demuestra que se trata también de "una crisis de protección a la infancia". Además, ha detallado que según los datos ofrecidos por las autoridades en Ceuta, en la ciudad autónoma habría unos "1.100 niños y niñas" que se corresponden con menores no acompañados.

El Gobierno central admite el desbordamiento de la situación

El Gobierno central ha admitido ya el desbordamiento del sistema de acogida de menores en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes no acompañados. Más de 1.300 menores han sido identificados y la cifra sigue aumentando, mientras centenares esperan registro. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado la situación de “muy complicada” y ha hablado de “desborde”, señalando la necesidad de reforzar el sistema y coordinarse con otras comunidades autónomas. Rego ha reconocido que “será imposible cumplir los plazos” para el traslado de menores y que las ayudas económicas prometidas no estarán disponibles hasta finales de agosto.

Ante la saturación, sindicatos y ONG han denunciado condiciones insalubres y hacinamiento en los centros de acogida. El comité de La Purísima en Melilla ha advertido de una “falta extrema de salubridad” y de que la situación “roza condiciones inhumanas”. En Ceuta, Comisiones Obreras ha pedido el refuerzo “inmediato” de la plantilla de vigilancia y ha alertado de la dificultad para garantizar la integridad de los menores. Save the Children ha señalado el “grave riesgo” de que niños queden fuera del sistema y ha pedido que “ningún niño o niña quede sin protección”.

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