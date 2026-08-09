Eclipse solar 2026: el pequeño pueblo de Aragón que se ha convertido en destino de astrónomos de toda Europa

En este pequeño pueblo turolense se pueden apreciar pequeñas joyas como la Ermita de San Roque, un edificio de finales del siglo XVII. (Gúdar Javalambre)

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Hay lugares en España que guardan siglos de historia entre sus piedras y que, al mismo tiempo, miran al cielo con una claridad que pocos enclaves del continente pueden igualar. Uno de ellos se alza a más de 1.000 metros de altitud en la sierra de Javalambre, en plena comarca turolense de Gúdar-Javalambre, rodeado de pinares, fuentes y el discurrir del río Arcos. Sus calles, trazadas en torno a una iglesia declarada Bien de Interés Cultural y flanqueadas por portales medievales, se pueden recorrer a pie en pocos minutos, pero la experiencia que ofrecen va mucho más allá de su tamaño.

El miércoles 12 de agosto de 2026, este rincón de la provincia de Teruel se convertirá en uno de los escenarios más buscados por viajeros y astrónomos de toda Europa. Ese día tendrá lugar el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La Luna cubrirá el Sol por completo durante 1 minuto y 22 segundos en este municipio, con el máximo a las 20:32 (hora peninsular). La fase parcial arrancará a las 19:37 y el Sol se pondrá a las 21:05, todavía eclipsado, lo que convertirá el atardecer en un espectáculo sin precedentes. A esa altitud, con el horizonte despejado hacia el oeste y uno de los cielos más oscuros de Europa a pocos kilómetros, las condiciones para la observación son difíciles de superar.

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El centro de observación astronómico de Arcos de Salinas tiene actividades planeadas en torno a la fecha del eclipse solar el 12 de agosto. (Turismo Gúdar Javalambre)

Arcos de las Salinas, un pueblo de la provincia de Teruel, debe su nombre a unas salinas con más de 4.500 años de historia y que albergan en su término municipal el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), una infraestructura científica de primer nivel internacional. El 12 de agosto, la sierra que lo acoge será el epicentro de uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo.

Un patrimonio que arranca con la Edad de Bronce

La historia de Arcos de las Salinas no empieza en la Edad Media, aunque sea entonces cuando el pueblo adquirió su fisonomía actual. Trabajos arqueológicos realizados entre 2020 y 2021 por la Fundación Reales Salinas de Arcos de las Salinas demostraron que la producción de sal en este enclave se remonta al menos al 2500 a.C., con evidencias de hornos y fuegos artificiales para cristalizar la sal durante la Edad del Bronce. El hallazgo, realizado por investigadores de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA), reescribió la cronología de un lugar que hasta entonces se documentaba a partir de la conquista de Jaime I en el siglo XII. Las Salinas de Arcos de las Salinas, situadas a casi dos kilómetros del núcleo urbano en dirección oeste, están catalogadas como Bien de Interés Cultural desde 2010.

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Arcos de Salinas, en Aragón, es uno de los pueblos elegidos por los astrónomos para presenciar el eclipse. (Turismo de Aragón)

En el casco urbano, la iglesia de la Inmaculada (declarada Bien de Interés Cultural) domina el perfil del pueblo con su silueta por encima del caserío. Fue incendiada durante las guerras carlistas del siglo XIX y posteriormente reconstruida. El portal de la Catarra, de época medieval, es uno de los accesos históricos al núcleo y una de las huellas más visibles de las estrategias defensivas que articuló el asentamiento. A lo largo del término municipal se distribuyen varias ermitas: San Juanico, Virgen de los Dolores, Santa Quiteria, San Cristóbal y San Blas, San Roque y San Salvador, que jalonan el paisaje rural y constituyen puntos de referencia para caminantes y viajeros.

Tradiciones y astronomía bajo los cielos más oscuros de Europa

La vida en Arcos de las Salinas sigue marcada por el calendario festivo y por los productos de la tierra. Entre sus celebraciones destaca la romería de Santa Quiteria, que se celebra el domingo más próximo al 22 de mayo en la ermita del lugar de Hoya de la Carrasca, y la romería de la Virgen de los Dolores de las Salinas, recuperada en 2019 tras décadas de interrupción, que tiene lugar el domingo más cercano al 15 de septiembre.

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El gran atractivo contemporáneo del municipio es, no obstante, astronómico. En el pico del Buitre, a 1.957 metros de altitud, el Observatorio Astrofísico de Jalambre (OAJ) opera dos telescopios profesionales de gran campo. Ligado al OAJ y situado a 10 kilómetros de él, el centro Galáctica se ha consolidado como el mayor museo astronómico de Europa, con más de 1.500 metros cuadrados, 20 telescopios y actividades de observación todos los fines de semana.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

Para el 12 de agosto, Galáctica ha organizado el Galáctica Eclipse Experience 2026, un festival de día y medio con ponentes nacionales e internacionales, entre ellos representantes de la Agencia Espacial Española y la Agencia Espacial Europea (ESA) con astrónomos europeos, el divulgador Mario Picazo y el periodista científico José Manuel Nieves, según informó Europa Press. El programa incluye talleres de fotografía del eclipse, observaciones solares con telescopios profesionales y sesiones nocturnas para seguir las Perseidas, que alcanzan su pico precisamente en esas fechas.

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