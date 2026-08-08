Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

Las cápsulas de café pasan a considerarse envases (Wikimedia Commons)

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A partir del 12 de agosto de 2026, las cápsulas de café pasarán a estar reguladas en toda la Unión Europea bajo una nueva normativa que las clasifica oficialmente como envases. Esta decisión, recogida en el Reglamento sobre envases y residuos de envases (PPWR), implica que tanto fabricantes como distribuidores y usuarios deberán cumplir unas reglas comunes para la gestión y reciclaje de estos productos, independientemente del país donde se comercialicen.

La normativa establece que la definición de envase incluye cualquier recipiente que permita contener, proteger, manejar o presentar productos, lo que afecta directamente a las cápsulas monodosis utilizadas en el sector cafetero. Desde la fecha de entrada en vigor, todos los Estados miembros estarán obligados a aplicar estas disposiciones sin necesidad de incorporar cambios en sus propias leyes nacionales. Así, la regulación tendrá carácter automático y se extenderá a otros productos de un solo uso como sobres de azúcar, ketchup, sal o jabón, si bien algunas restricciones se pondrán en marcha de forma escalonada hasta 2030.

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Las cápsulas de café tendrán que tirarse al contenedor amarillo de envases ligeros

Entre los cambios previstos, las cápsulas de café deberán depositarse en los contenedores destinados a envases ligeros —habitualmente el amarillo— para facilitar su posterior reciclaje. No obstante, este proceso plantea dificultades técnicas, ya que estos recipientes suelen estar fabricados con una combinación de materiales como aluminio o plástico, a menudo mezclados con restos de café, lo que complica su tratamiento en las plantas especializadas. La Comisión Europea incide en la necesidad de que todos los envases estén diseñados para ser reciclables, puedan clasificarse y procesarse a gran escala una vez alcanzan la categoría de residuo.

Las cápsulas de café tendrán que tirarse al contenedor amarillo de envases ligeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central de esta regulación es reducir la generación de residuos, evitar el uso de envases innecesarios y promover sistemas de reutilización y reciclaje. Se busca, además, armonizar las normativas entre los diferentes países y avanzar hacia la neutralidad climática antes de mediados de siglo. A partir de 2030, todos los envases deberán cumplir con unos estándares mínimos de reciclabilidad y, a partir de 2035, solo podrán comercializarse aquellos que puedan reciclarse de forma masiva.

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La Comisión Europea subraya que la protección ambiental y la salud de la población son prioridades en la nueva regulación. La normativa introduce criterios claros y uniformes para todas las empresas y Estados miembros, con el propósito de impulsar la economía circular y asegurar una gestión más eficiente de los residuos de envases.

La adaptación a estos cambios requerirá modificaciones en la forma en que se gestionan los residuos tanto a nivel doméstico como industrial. El reciclaje efectivo de las cápsulas de café dependerá de la capacidad de separar correctamente los distintos materiales y de la modernización de las infraestructuras de recogida y procesamiento. Hasta que estos sistemas estén plenamente ajustados a las nuevas exigencias, en algunas localidades se mantendrán puntos específicos para la recogida de cápsulas usadas.

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La implementación de esta normativa representa un cambio relevante para el sector alimentario y el ámbito del reciclaje en la Unión Europea. El seguimiento de su cumplimiento y el impacto real sobre la reducción de residuos y la sostenibilidad ambiental serán aspectos clave en los próximos años, según recoge la propia Comisión Europea en los documentos oficiales del Reglamento UE 2025/40.