Tom Hanks afirma que nadie del equipo de ‘Toy Story 5′ sabía que Taylor Swift interpretaría la canción principal: “Era alto secreto”

Taylor Swift en la premiere de la película 'Toy Story 5' junto al personaje de Jessie.

El actor Tom Hanks ha revelado que la canción original de Taylor Swift para Toy Story 5 se mantuvo en secreto incluso para el reparto hasta horas antes de su lanzamiento, una maniobra que Disney reservó para el estreno en Los Ángeles y que acabó convirtiendo la ‘première’ en otro foco de atención para la quinta entrega de la saga, cuyo estreno en cines está previsto para el 19 de junio.

La canción, titulada I Knew It, I Knew You, no se desveló oficialmente hasta el 1 de junio, después de que Disney dejara pistas sobre la participación de Taylor Swift y de que la web de la cantante mostrara ese mismo día una cuenta atrás ambientada en el universo de Toy Story.

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Hanks ha contado que el equipo fue llevado a una sala insonorizada justo antes de conocer la pieza definitiva de los títulos de crédito. “Era alto secreto”, ha dicho el actor en el estreno de Los Ángeles. “No lo supimos hasta, literalmente, el momento en que llegó. Nos metieron en una sala insonorizada y nos dijeron: ‘Esta noche a las 9, la verdadera canción de los títulos finales va a publicarse, y es de Taylor Swift’”.

Tom Hanks en la premiere de 'Toy Story en L.A. REUTERS/Mario Anzuoni

El actor ha explicado que, hasta entonces, ellos habían visto la película con una música provisional. Después, ha resumido la incorporación de Swift como “una delicia” y la ha comparado con un anuncio de gran calibre: “Es como si dijeran: ‘Por cierto, Judy Garland canta Over the Rainbow al principio de esto’”.

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La emoción de Taylor Swift de formar parte de la saga

Taylor Swift apareció por sorpresa en el estreno mundial de la película, celebrado el martes por la noche en Los Ángeles, y actuó después de la proyección. La artista interpretó al piano I Knew It, I Knew You, su nueva canción incluida en la banda sonora de la película.

Durante esa intervención, Swift ha dicho al público en declaraciones recogidas por Variety: “Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas”. También afirmó que Toy Story 5 es su entrega favorita de toda la saga y añadió: “Tengo muchísima suerte de poder formar parte de esto”.

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Taylor Swift anunció canción original para “Toy Story 5″(Pixar/AP)

La cantante también definió la película con una valoración rotunda. “Es increíblemente hermosa. Es una obra maestra”, ha dicho al público. En esa misma ‘premiere’, además, cantó la mítica You’ve Got a Friend in Me, junto a Randy Newman.

La presencia de Swift en el Dolby Theatre se produjo después de la publicación de la canción y de un mensaje de la artista en redes sociales el 4 de junio. En ese texto, acompañado por un vídeo doméstico de su infancia, explicó que escribir el tema le resultó “una salida musical y un regreso a casa al mismo tiempo” y precisó que crear algo para el personaje de Jessie fue “un nuevo desafío” que a la vez le salió de forma natural.

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Los muñecos tradicionales frente a la tecnología

La quinta entrega presenta a Woody, Jessie y Buzz frente a una nueva amenaza tecnológica que afecta a su tiempo de juego con la niña Bonnie. Así, Woody y Buzz se reunirán para salvar a Bonnie de su nueva tableta inteligente Lilypad, con la ayuda de Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie y un ejército de Buzz Lightyear.

En el reparto de voces regresan Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack. La nueva película incorpora además a Greta Lee, Keanu Reeves, Craig Robinson, Alan Cumming, Conan O’Brien y Bad Bunny.

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Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 19 de junio

Hanks también ha detallado uno de los cambios físicos de Woody al comienzo de la película. El personaje aparece separado de sus compañeros mientras rescata juguetes descartados por sus dueños, y el desgaste de esas aventuras le ha dejado una calva bajo el sombrero de vaquero.

El actor ha explicado que asumió ese detalle como una evolución natural en la vida del personaje. “Ese sombrero se pone, se pone, se pone y se quita”, ha dicho. “Es un sombrero de goma dura y, al final… oye, un poco de rotulador Sharpie del color adecuado hará desaparecer esa calva. Y parece que de vez en cuando hay que recolocar el relleno, pero ahí dentro hay un material orgánico. Es física, colega, es física”.

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