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España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

El Ministerio de Interior ha informado de que se han practicado controles fronterizos durante este sábado a los pasajeros de terceros países procedentes de 12 vuelos

España realiza controles a 199 pasajeros de terceros países en el primer día de restablecimiento de fronteras con Italia. (David Zorrakino / Europa Press)
España realiza controles a 199 pasajeros de terceros países en el primer día de restablecimiento de fronteras con Italia. (David Zorrakino / Europa Press)
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El Ministerio del Interior ha informado de que desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas de este sábado se han practicado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos, en la primera jornada de aplicación de los controles reintroducidos por el Gobierno en las conexiones aéreas y marítimas con el país transalpino.

En concreto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha controlado un vuelo procedente de Roma, con 83 pasajeros nacionales de terceros países revisados por 4 funcionarios. En El Prat de Llobregat, en Barcelona, los controles se han aplicado a dos vuelos procedentes de Milán y Roma, con 67 pasajeros controlados por 8 agentes, siendo los aeropuertos con mayor número de controles durante este sábado.

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A estos se han sumado, el aeropuerto de Sevilla, donde se han controlado dos vuelos, procedentes de Bolonia y Florencia, con 11 pasajeros revisados por 4 funcionarios; el de Bilbao, en el que se ha controlado un vuelo procedente de Roma, con 5 pasajeros y 3 agentes desplegados. Y, en Valencia, otros tres vuelos, procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari, con 33 personas verificadas por 8 funcionarios. En cambio, en el aeropuerto de Alicante, pese a la llegada de tres vuelos procedentes de Italia, no se ha realizado ningún control durante la jornada.

Una decisión de acuerdo con la situación migratoria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado a diferentes autoridades de la Unión Europea (UE) la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

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La comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

En el escrito, Grande-Marlaska explica que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

Controles fronterizos hasta el 7 de septiembre

Dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, España ha decidido reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores, de conformidad con los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

En la comunicación, Grande-Marlaska explica que, de conformidad con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00.00 horas del 8 de agosto y hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.

Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación para valorar la necesidad de mantener, modificar o levantar la medida, concluye el ministro.

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