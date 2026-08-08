Un incendio en un restaurante de la Gran Vía (Madrid) moviliza a los servicios de emergencia y obliga a cortar el tráfico

El despliegue de Bomberos de Madrid para extinguir un incendio en Gran Vía (Emergencias Madrid)

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Emergencias Madrid ha informado a las 12:28 de este sábado sobre un incendio en la cocina de un restaurante de la cadena Ôven ubicado en el número 55 de la calle Gran Vía. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se encuentran trabajando en la extinción de las llamas, que no han dejado ningún herido.

Desde el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid avisan también de que, con motivo de la actuación de los equipos de emergencia, entre los que se cuentan al menos un par de camiones de bomberos y varias ambulancias y efectivos del SAMUR-Protección Civil, ha sido cortada la circulación en ambos sentidos de la Gran Vía desde Plaza de España hasta la altura de la calle San Bernardo, donde está ubicado el restaurante.

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El humo, según ha informado Emergencias una vez se ha extinguido el fuego - diez dotaciones de bomberos han trabajado para ello -, alcanzó la azotea del edificio. Tras extinguir las llamas, los bomberos han ventilado y han revisado los edificios colindantes.

*en ampliación