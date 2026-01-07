España Cultura

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “hola, estoy aquí”

La estrella del pop no para de recoger galardones por su canción para la película ‘Avatar: Fuego y ceniza’, mientras prepara el 20 aniversario de Hannah Montana

Miley Cyrus en el Palm
Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival en el que recogió el premio a la mejor canción por 'Avatar: Fuego y ceniza' REUTERS/Mario Anzuoni

La presencia de Miley Cyrus en la alfombra roja del Palm Springs Convention Center, donde ha recogido un galardón por su balada Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza, ha dado mucho de que hablar, mientras se refuerzan sus posibilidades de estar nominada al Oscar a la mejor canción este año.

La artista, que alcanzó la fama primero como actriz y después como cantante, ha manifestado su disposición a regresar a la interpretación audiovisual, según ha declarado a The Hollywood Reporter en dicha ceremonia. “Me encantaría”, ha afirmado Cyrus cuando se le ha preguntado por la posibilidad de volver a actuar. Además, ha lanzado un mensaje directo a los cineastas: “Ojalá alguna mente brillante aquí dentro tenga el proyecto adecuado para mí. Vamos a ver. Recordadles. Si alguien genial aparece, decid que... hola ‘Miley está aquí’”.

La intérprete, cuyos últimos trabajos en pantalla han sido ocasionales, ha respondido sin dudar al ser interrogada sobre el tipo de trabajo que le interesaría: “Decidles simplemente, ‘¿Qué quieren que haga?’ Me encantaría adentrarme en el mundo de otra persona. Yo soy la jefa en mi propio mundo”.

Miley Cyrus - 'Dream As One' (de la película 'Avatar: Fuego y Ceniza' - Vídeo Oficial)

En los últimos años, sus papeles en cine y televisión han sido esporádicos, más allá de un ‘cameo’ en la película de Ethan Coen protagonizada por Margaret Qualley, Dos chicas a la fuga en 2024. Sus títulos recientes incluyen la interpretación de la estrella pop Ashley O en la serie Black Mirror en 2019, su participación en Crisis en seis escenas, miniserie de Woody Allen en 2016 para Prime Video y las películas Peligrosamente infiltrada y LOL en 2012, así como La última canción en 2010.

Actualmente, tiene entre manos otros proyectos, entre ellos “algo realmente, realmente especial” con motivo del vigésimo aniversario, en marzo, de Hannah Montana, según ha desvelado la propia artista a The Hollywood Reporter.

“Mi vida la concibo en etapas de tres meses”

Cyrus ha compartido su filosofía sobre la gestión de su tiempo y planes futuros. Ha explicado a que suele pensar en su vida “en trimestres”, y que prefiere centrarse en lo que quiere ser y hacer en los primeros meses del año antes que comprometerse a largo plazo. “Si piensas demasiado en el futuro, acabas aceptando cosas que quizás no estaban destinadas a ti finalmente”, ha expuesto.

Así, para el primer trimestre de este año, su prioridad es celebrar y cerrar lo que ha iniciado con Avatar, así como rendir homenaje a todo lo que ha vivido hasta ahora, incluido el aniversario de Hannah Montana. Es, según sus palabras, un periodo para “celebrar y cerrar” etapas, mientras que se reserva la segunda parte del año para decidir qué nuevos caminos puede explorar.

Miley Cyrus asiste al estreno
Miley Cyrus asiste al estreno de la película 'Avatar: Fuego y ceniza', en Los Ángeles, California REUTERS/Mario Anzuoni

Ante la pregunta sobre otros fenómenos culturales, Cyrus ha manifestado su intención de conocer cuanto antes el fenómeno Heated Rivalry, reconociendo que aún no lo ha visto, pero que todas las conversaciones de ese día han comenzado con referencias a la serie: “No la he visto aún, pero lo haré, y sé que me va a obsesionar”, ha confesado.

‘Avatar’ sigue arrasando en taquilla

El universo Avatar no solo permanece vigente en cines, sino que la franquicia dirigida por James Cameron ha superado en su tercera entrega los 1.000 millones de dólares en recaudación global, con perspectivas de seguir creciendo. Cyrus ha revelado que ha asistido a ver la película en salas de cine y ha comentado con humor su método para enfrentarse a este tipo de sesiones maratonianas. “Es una película larga, así que hay que ir vestida y preparada adecuadamente. Quieres ir guapa al entrar y al salir, pero no quiero estar guapa durante tres horas y media, así que llevo todas mis cositas cómodas y me llevo comida de estrangis”, ha relatado la artista a The Hollywood Reporter.

Miley Cyrus en la época
Miley Cyrus en la época de Hannah Montana (Photo by Gary Clark/WireImage)

En otro tono, mucho más serio, Miley Cyrus ha aprovechado el encuentro para pronunciarse acerca del primer aniversario del devastador incendio de Los Ángeles, un suceso que conoce de primera mano tras perder una vivienda en el incendio de Malibú en 2018. “Me encanta lo resistente que es nuestra ciudad, y ver cómo todos reconstruyen. El año pasado vimos a la comunidad unirse, sumando esfuerzos para salir adelante. Ahora reconforta ver a la gente más asentada. Te desestabilizas completamente y creo que en un año no puedes sentirte completamente recuperado. Espero mucha paz para las familias que no van a sentirse reconstruidas en mucho tiempo”, ha afirmado Cyrus.

