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Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Fuentes de Interior informan también de la ampliación de los aeropuertos en los que se realizarán los controles a los viajeros procedentes de Italia, hasta ahora solo aplicados en Madrid y Barcelona

Italia refuerza la asistencia consular ante la "medida de represalia" de España (Europa Press)
Italia refuerza la asistencia consular ante la "medida de represalia" de España (Europa Press)
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha puesto en marcha un dispositivo especial de asistencia consular tras la decisión del Gobierno español de restablecer los controles en las fronteras internas para viajeros procedentes de Italia. Según el comunicado oficial italiano, la activación de este protocolo responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez de restablecer los controles en las fronteras internas para los viajeros procedentes de Italia”.

El Ministerio ha habilitado un canal específico de WhatsApp, denominado “Unidad de Crisis - España”, para gestionar todas las consultas y trámites relacionados con la situación. Además, la sala operativa de la Unidad de Crisis Reforzada estará disponible las 24 horas en el número +39 06 36225. También se han recordado los teléfonos de emergencia de los consulados italianos en Madrid (+34 629 842287), Barcelona (+34 659 790266) y del viceconsulado en Tenerife (+34 630 051176).

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Italia y España se ponen controles

La medida española establece controles temporales en puertos y aeropuertos para los viajeros que lleguen desde Italia. El restablecimiento de estas verificaciones, que entró en vigor a las 00.00 horas de este sábado 8 de agosto, implica la comprobación de identidad y nacionalidad mediante pasaporte. Para ciudadanos de terceros países, se procederá además a la revisión de visados o permisos de residencia.

Fuentes oficiales españolas han señalado que la decisión se ha adoptado por “la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”, si bien es evidente que es una medida de presión para que Italia levante sus propias restricciones a viajeros españoles, aplicadas desde la semana pasada en una medida tomada unilateralmente por Italia tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En un principio, el Gobierno amenazó con aplicar los controles tras anunciar Italia que suspendía la libre circulación Schengen con España, pero el Ejecutivo italiano respondió que “no acepta ultimátums” y que mantendría la medida.

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España restablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia (Europa Press)
España restablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia (Europa Press)

España también aplicará controles en Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante, Valencia, Canarias y Baleares

España ha extendido los controles fronterizos a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia para los pasajeros que llegan desde Italia, una medida que ya estaba en vigor en Madrid y Barcelona desde la pasada medianoche, según ha informado el Ministerio del Interior. En las próximas horas, la misma medida se aplicará en los aeropuertos de Baleares y Canarias. Los controles afectan principalmente a vuelos procedentes de ciudades italianas como Roma, Milán, Nápoles, Venecia y Florencia.

En los puertos, este sábado solo se prevé la llegada de un crucero italiano a Barcelona, donde también habrá controles aleatorios. Un centenar de agentes de la Policía Nacional realiza estas tareas “a puerta de avión”, revisando de forma aleatoria la documentación de entre un 5% y un 10% de los pasajeros, lo que supone una media de 15 a 25 personas por vuelo, dependiendo del tamaño de la aeronave. “La mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía” es la directriz, eximiendo a nacionales de la UE de inspección, y derivando a controles en profundidad solo si hay dudas. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha comunicado a las autoridades europeas que la medida estará activa hasta el 7 de septiembre, si bien el plazo podría ajustarse según la evolución de la situación.

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