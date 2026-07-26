Kira Miró y Salva Reina protagonizan ‘Tres de más’, una comedia familiar que ahonda en la (no) paternidad: “También hay que explicar a los niños lo difícil que es ser padre”

Entrevista a Salva Reina, Kira Miró, los coprotagonistas de 'Tres de más' y a la directora Mar Olid.

Después de cinco años compartiendo vida y seis películas, Kira Miró (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) y Salva Reina (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) no le temen a seguir compartiendo pantalla. Desde 2021 han coincidido en Todos lo hacen, Vienes o voy, Cuánto me queda, ¿Quién es quién? y Solos. Este 2026 lo hacen por partida doble, tras esta última obra estrenada el pasado mes de marzo. “Nos conocemos, nos respetamos, nos sumamos. ¿Qué más se puede pedir de un compañero?”, resume la actriz a Infobae. “Nos gusta pasar el rato juntos y me encanta porque trabajar con Kira es un placer, la verdad”, resume él.

La oportunidad les ha vuelto a llegar con Tres de más, una comedia de hora y media que sigue a Ernesto (Reina) y Julia (Miró), una pareja de éxito cuya peor pesadilla es estar rodeada de niños, formar parte del grupo del WhatsApp del AMPA o quedarse hasta las tres de la mañana terminando el disfraz de final de curso. Sin embargo, una maldición les hará un día despertarse con su casa de diseño patas arriba y con tres niños que aseguran ser sus hijos (encarnados por Luna Fulgencio, Ian Cortegoso y Adriana Bidae). A partir de ese momento, su único objetivo será romper la maldición y recuperar la vida que conocían. Y mientras tanto, no les quedará más remedio que hacer de padres, claro.

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La encargada de dar forma a esta divertida comedia familiar es la veterana directora Mar Olid, que ha dirigido, entre otros, 58 capítulos de Aída, 18 de ‘Los Serrano’ -final onírico incluido- o la película Sin Cobertura. Lo que tienen en común estas dos ficciones con la nueva producción es, salvando las distancias, su giro fantástico para terminar hablando de la actualidad. “Me persiguen las historias fantásticas. Igual es porque soy muy fan de ellas”, admite la directora, que asegura que le permiten “jugar y pasártelo muy bien”.

Aunque parte de la exitosa comedia italiana Tre di troppo (Fabio De Luigi, 2023), que reunió a más de un millón de espectadores y recaudó 4,7 millones de euros en Italia, los guionistas Efrén Tarifa y Almudena Vázquez introdujeron varios cambios para acercar la historia al público español, pese a mantenerse muy fieles a la obra original. Así, modificaron desde las profesiones de los protagonistas hasta el papel de los tres niños. “Aquí dijimos: ‘La que hace deporte va a ser la niña, vamos a ser modernos’”, recuerda Olid. “Pero la línea narrativa es exactamente la misma”.

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Sobre esa base, la película construye una comedia sobre los prejuicios tanto hacia quienes no tienen hijos como hacia los que tienen, el mito de la paternidad perfecta o la reivindicación de que los padres son mucho más que quienes hacen la comida, se encargan de supervisar los deberes o de hacer esa manualidad a las dos de la mañana que su hijo ha dejado para última hora. “Va a enseñar a los padres a ver a los niños desde un sitio muy bonito y también a los niños que esto es muy difícil. Ser padre es un trabajo muy difícil”, afirma Olid sobre una propuesta que también desafía la imagen idealizada de los progenitores.

Imagen de 'Tres de más'

Y si a Ernesto y Julia les pilla de buenas ser padres, a Miró y a Reina también. “Enfrentarte como los personajes a la crianza sin tener idea de la crianza era positivo”, asegura el actor, ganador del Goya Mejor Actor de Reparto por El 47 el año pasado. “Había anécdotas que nos contaban el equipo u otros compañeros que eran peores de lo que estaba escrito en el guion”, asegura.

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Ambos aseguran no sentirse identificados con sus personajes, dos profesionales obsesionados con la excelencia que miran con recelo todo lo relacionado con la infancia. Pese a ello, Reina sí rescata “la capacidad de aprender y transformarse”, una cualidad que considera cada vez más difícil de conservar con los años. “Cuanto más adultos somos, más impermeables nos volvemos al exterior. Ya tienes tu personalidad hecha y parece que no vas a cambiar”, reflexiona. Para Miró, precisamente ahí reside el atractivo de la historia: “Yo creo que eso es lo bonito de los personajes, que empiezan de una manera y se modifican para acabar de otra. Y transitar ese arco y pasar por todas las emociones es lo interesante”, señala.

Imagen de 'Tres de más'

Respecto a sus hijos en la ficción, lo que empezó siendo una familia de mentira acabó pareciéndose bastante a una de verdad. La convivencia con Luna Fulgencio (Madrid, 2011), Ian Cortegoso y Adriana Bidae acabó estrechando tanto los lazos entre ellos que terminaron pareciendo “una familia de cinco“.

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El reparto se completa con Carmen Ruiz, David Lorente, Raquel Guerrero, Marta Hazas y Antonio Pagudo, que encarnan diferentes modelos de adultos que afrontan la crianza. El personaje de Lorente es un padre obsesionado con proteger a su hijo; el de Guerrero, una presidenta del AMPA implicada e intensa; y Carmen Ruiz da vida a la directora del colegio. “Quisimos contar muchos colores de padres”, resume la directora. Todos son súper respetables y está muy bien porque ves muchos prismas".

La presión social por tener hijos

Aunque Tres de más utiliza la paternidad como motor cómico, no la presenta como la única opción posible. La película no juzga ni a quienes tienen hijos ni a quienes no pueden o no quieren tenerlos. ¿Hasta qué punto sigue existiendo esa presión fuera de la ficción?

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“Creo que es peligroso estar haciendo este tipo de preguntas”, afirma la actriz protagonista al recordar las ocasiones en las que se le ha preguntado cuándo será madre. “Nadie sabe qué batalla estás librando tú: si llevas tiempo intentándolo y no puedes o si no quieres y no lo quieres contar”. “Si has hecho de embarazada, todo es: ‘¿Para cuándo el niño?’. Y es como: ‘Solo estoy contando una película. Déjame en paz’”. Por otro lado, Reina ironiza sobre esa costumbre de trasladar la ficción a la vida privada de los intérpretes. “Cuando haces una película de asesinos en serie, no te preguntan para cuándo un asesinato”, bromea.

Los actores Salva Reina y Kira Miró. (Alberto Paredes/Europa Press)

Carmen Ruiz, quien hace unos meses relató en el podcast No drama plis su experiencia sobre no querer tener hijos, coincide con Miró. “Hay gente que no puede y, simplemente con preguntarlo, estás haciendo daño. Hay preguntas que no se hacen por educación, y esa es una de ellas”.

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Olid, que tampoco es madre, pertenece a una generación en la que esa elección despertaba más extrañeza. “Te miraban raro si no eras madre”, recuerda. Aun así, considera que la sociedad ha avanzado y que hoy existe más libertad para decidir. Su conclusión resume también el espíritu de la película: “Que decides ser papá, fenomenal. Que no, fenomenal también. Se está muy bien de las dos maneras”, finaliza.