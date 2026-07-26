Se cumplen 1315 años de la batalla que provocó el fin del reino visigodo en la península ibérica: duró siete días y se decidió por una traición

Cuadro 'El rey don Rodrigo arengando a los jefes de su ejército antes de dar la batalla del Guadalete', de Bernardo Blanco y Pérez

En el verano del año 711, las inmediaciones del río Guadalete (el cual discurre por las provincias de Cádiz y Sevilla) se convirtieron en el escenario de uno de los enfrentamientos más trascendentales de la historia de España. La batalla de Guadalete enfrentó a las tropas visigodas del rey Rodrigo contra las fuerzas omeyas lideradas por el general musulmán Táriq ibn Ziyad.

El conflicto se prolongó durante casi una semana entre el 19 y el 26 de julio y, aunque las estimaciones varían, las crónicas sugieren que los visigodos superaban ampliamente en número a los contingentes bereberes y árabes. Sin embargo, la superioridad numérica no fue suficiente para contrarrestar la disciplina táctica de las fuerzas islámicas ni los graves problemas internos que arrastraba el ejército reunido por el rey Rodrigo.

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El desenlace se precipitó debido, apuntan algunas fuentes, a una traición decisiva dentro del bando visigodo: los partidarios de la facción rival del anterior rey visigodo, Witiza, liderados por sus hijos y el obispo Oppas, abandonaron los flancos del combate en el momento más crítico. Esta deserción masiva dejó al rey Rodrigo expuesto, desorganizó por completo sus filas y desencadenó una huida desordenada que acabó con su propia vida.

Cuadro 'Batalla de Guadalete', de Marcelino Unceta y López. (Museo del Prado)

Un reino fracturado desde las entrañas

Para entender la rapidez del colapso, es necesario analizar el contexto del Reino de Toledo. El Estado visigodo sufría una profunda inestabilidad política debido a la falta de una sucesión dinástica hereditaria clara. La monarquía era electiva, es decir, eran los nobles y el alto clero los que votaban a quién le correspondía la corona. Esto provocaba constantes guerras civiles, conspiraciones palaciegas y enfrentamientos sangrientos entre las élites cada vez que un soberano fallecía o era depuesto.

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Además, la crisis social y económica debilitaba el tejido del reino. Las epidemias de peste, las malas cosechas y los continuos levantamientos campesinos habían empobrecido a la población. A esto se sumaba el descontento de amplios sectores sociales, golpeados por gravosos impuestos, lo que convirtió a la Hispania visigoda en una estructura frágil e incapaz de ofrecer una resistencia unificada ante invasiones externas.

En este contexto, algunas crónicas posteriores apuntan a que la derrota visigoda pudo deberse a que la facción witizana, despojada del trono tras la muerte del rey Witiza, conspiró secretamente con los gobernadores omeyas del norte de África para recuperar el poder. Encabezados por los príncipes y el obispo Oppas, pactaron abandonar al rey Rodrigo en pleno combate a cambio de recuperar sus títulos, privilegios e inmensas propiedades.

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Mito, memoria y análisis historiográfico

La derrota fulminante del rey Rodrigo supuso la rápida descomposición de la autoridad central. Sin un líder unificador y con las principales urbes desmanteladas, las tropas musulmanas avanzaron casi sin oposición. En pocos años, la práctica totalidad de la península pasó a formar parte del Califato Omeya bajo el nombre de Al-Ándalus, dando inicio a un proceso cultural, lingüístico y religioso sin precedentes en Europa occidental.

A lo largo de los siglos, la batalla de Guadalete fue rodeada de leyendas e interpretaciones ideológicas, desde relatos de traiciones románticas hasta mitos fundacionales de la Reconquista. La historiografía moderna ha desmontado estas narrativas simplistas, analizando el acontecimiento como el resultado de transformaciones socioeconómicas profundas y pactos políticos locales, más que como una simple pérdida o conquista militar repentina.

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Transcurridos 1315 años de aquel hito histórico, Guadalete permanece como un punto de inflexión decisivo en el pasado de la península ibérica. Recordar este episodio permite comprender la rica complejidad de los eventos que marcaron el devenir político, social y cultural de este territorio. En cierto sentido, siete días moldearon durante más de siete siglos el paisaje y la identidad de lo que hoy conocemos como España.