Emily Blunt revela cómo ha sido el rodaje de ‘El diablo viste de Prada 2′: “Nunca había visto hacer una película con tanta atención”

Emily Blunt en 'El diablo viste de Prada'

Cada vez queda menos para que llegue a los cines una de las películas más esperadas desde el mismo momento en que se anunció. Hablamos de El diablo viste de Prada 2, la ansiada secuela del filme que se estrenó hace casi 20 años y que desde entonces se ha convertido en todo un clásico de culto. El rodaje de la misma echó a andar hace algún tiempo, con más de una sorpresa en el reparto y dejándose ver durante el verano por distintas calles de Nueva York. Sin embargo, faltaba por escuchar las impresiones de sus protagonistas. Hasta ahora.

Emily Blunt, quien daba vida a Emily Charlton en el filme original, es una de las actrices que regresa para esta secuela, junto a las también protagonistas Meryl Streep y Anne Hathaway. La británica es voz más que autorizada, pues se encargó de encarnar a la otra asistenta de Miranda Priestly, la directora de la revista de moda Runway, a la que entraba a trabajar la joven Andy Sachs. Poco a poco, Emily le iba enseñando a Andy todos los gajes del oficio, especialmente a cómo lidiar con la actitud y las presiones de Miranda con absolutamente cualquier tarea. Han pasado casi veinte años de aquello, pero Blunt ha sentido el rodaje de la nueva película como uno de los más importantes de su carrera.

“Ha sido abrumador, en el buen sentido. Nunca había visto una película rodarse con tanta atención. Intentamos mantener el misterio, cambiándonos en los baños para que no nos vean con el vestuario, pero hay fans por todas partes. Volver a interpretar a Emily es como volver a calzarme unas viejas zapatillas desgastadas. Está loca, y la adoro”, afirma la actriz en una reciente entrevista. El rodaje aun no ha concluido del todo tal y como asegura, pero le falta poco mientras que la película está fijada para estrenarse el 30 de abril de 2026.

Imagen de 'El diablo viste de Prada'

Con la mirada en el Oscar

A la espera de poder volver a verla como Emily en El diablo viste de Prada 2, Blunt se puede sentir orgullosa de su último papel, el de Dawn Staples en The Smashing Machine. La británica acompaña a Dwayne ‘La Roca’ Johnson en este biopic en torno al histórico luchador Mark Kerr, que le ha valido grandes halagos al actor y que la propia Blunt refrenda con una anécdota: “Es casi más que una actuación. Nunca vi a The Rock en el plató. Lo que hizo fue extraordinario, pero también está más cerca de su alma de lo que la gente podría imaginar”. Johnson aspira al Oscar, pero la interpretación de Blunt podría no pasar desapercibida también para la Academia.

Tanto si los Oscar reconocen su trabajo como si no, Blunt ya puede decir que estará en dos de los grandes títulos de 2026, ya que además de El diablo viste de Prada 2 participará en la nueva película de Steven Spielberg, aunque ella ha encontrado un nuevo nombre para el cineasta: “Le llamo Doble S, un apodo con el que nunca le habían llamado antes. Él y David Koepp me escribieron un papel extraordinario. Steven es una de las personas más exquisitas que he conocido. Crecí viendo sus películas, intentar resumir su impacto con palabras casi le resta méritos. Es así de grande", concluía la actriz.