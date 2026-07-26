La autocaravana de dos plantas y capacidad para 30 personas de Will Smith: puede alquilarse por menos de 300 euros al día y tiene una sala de cine dentro

Interior de la autocaravana 'The Heat', que perteneció durante una década a Will Smith. (Anderson Mobile Estates)

La autocaravana de dos plantas que alguna vez fue el refugio móvil de Will Smith impresiona desde el primer momento. Con capacidad para 30 personas, paredes extensibles y más de 100 metros cuadrados de confort, hoy puede alquilarse por menos de 300 euros la noche en un complejo turístico de Texas, tras haber sido construida a medida para el actor en el apogeo de su carrera.

Lejos de ser un simple vehículo recreativo, esta casa rodante responde al nivel de vida que el protagonista de Men in Black y Ali mantuvo durante más de una década. La autocaravana, apodada The Heat, fue ideada a principios de los años 2000. El actor se puso en contacto con una empresa especializada del sector para conseguir un vehículo de estas característcas que recreara a la perfección la sensación de hogar, adaptando cada detalle a sus preferencias.

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La autocaravana 'The Heat', diseñada para Will Smith y usada por el actor durante años. (Anderson Mobile Estates)

Durante más de diez años, el vehículo acompañó a Smith en sus producciones más exitosas. No es para menos, dado que el valor de The Heat superaba los 2,5 millones de dólares. Sin embargo, acabó devolviéndose a la empresa, que lo integró en el 7744 Ranch, un resort de cuatro hectáreas cerca de la ciudad de Austin, donde se puede reservar noches en la autocaravana por un precio de 295 dólares, tal y como informan desde el medio estadounidense Motor Biscuit. Se trata de un precio especialmente reducido, ya que en su momento, pernoctar allí podía costar incluso más de 9.000 dólares en una noche.

Así es la gran autocaravana que fue diseñada para Will Smith

Diseñada por Anderson Mobile Estates, la estructura de The Heat descansa sobre nada más y nada menos que 22 ruedas. Una vez desplegada, ofrece dos pisos completamente equipados, con acabados y tecnología solo comparables a las mansiones más sofisticadas. La planta baja está concebida para el día a día y el trabajo en rodaje. Allí se encuentra una cocina profesional con encimeras de granito, dos salones independientes (uno convertido en camerino y otro en oficina y estación de maquillaje profesional), suelos de madera maciza y puertas correderas automáticas.

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Sala de cine de la autocaravana 'The Heat', diseñada para Will Smith y usada por el actor durante años. (Anderson Mobile Estates)

Todos los asientos están tapizados con cuero auténtico y también hay varias superficies elaboradas con piedra natural. Por su parte, el baño, que ocupa todo el ancho del vehículo, incorpora una ducha tipo sauna y una mampara de cristal que se vuelve opaca mediante un sistema electrónico. Por si fuera poco, en el interior de este piso de abajo se encuentran también hasta 14 televisores diferentes.

El nivel superior se levanta gracias a ocho pistones hidráulicos que elevan el techo 107 centímetros, creando una sala de proyección para 30 personas equipada con una pantalla de 100 pulgadas y cortinas automáticas. Este espacio permitía a Will Smith y sus invitados disfrutar de funciones privadas, convirtiendo la autocaravana en una sala de cine sobre ruedas. Además, la segunda planta incluye un dormitorio en la parte trasera, con cama doble elevada, tragaluz, persianas automáticas y escritorio de oficina. Entre ambos niveles, el baño de vapor y el espejo de tocador aportan su toque de spa al vehículo.

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Medios especializados en el sector del motor como Supercar Blondie informan de que la empresa Anderson Mobile Estates ha diseñado vehículos similares para otras figuras de Hollywood, entre ellas Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez y Simon Cowell. La personalización y comodidad extrema se han convertido en un estándar para las producciones de alto presupuesto y los artistas que buscan un entorno doméstico cuando se encuentran en el rodaje. Una experiencia de lujo que, sin duda, lleva la oportunidad de tener una autocaravana a otro nivel.