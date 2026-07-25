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La Selección Española tendrá su propia serie del Mundial 2026: así es el proyecto que estrenará Amazon Prime sobre el triunfo de la Roja

La miniserie constará de cuatro episodios y repasará el camino del equipo dirigido por Luis de la Fuente hasta conquistar la segunda estrella ante Argentina

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La selección española celebra su triunfo en el Mundial 2026 con su afición en Cibeles.

El servicio de streaming Prime Video anunció el estreno exclusivo de una serie documental dedicada al reciente logro de la Selección Española de Fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El proyecto, aún sin título definitivo, promete mostrar imágenes inéditas y testimonios directos de los protagonistas del campeonato que otorgó a España su segunda estrella mundial. La producción, a cargo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Telefónica Broadcast Services (TBS), ofrecerá a los suscriptores de Prime Video un acceso sin precedentes al interior del vestuario y la convivencia del equipo durante los 52 días que duró la competición. La docuserie constará de cuatro episodios y estará disponible en la plataforma antes de fin de año.

El documental se diferencia de otras producciones deportivas por el uso de material nunca antes visto y el testimonio directo de los veintiséis jugadores y el cuerpo técnico. Según la información oficial, la serie mostrará no solo los momentos de euforia tras la victoria, sino también la dinámica de grupo, la gestión de la presión y la adversidad, así como el proceso de unión que transformó al plantel en una familia competitiva.

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Uno de los momentos centrales será la reconstrucción de la jugada que llevó al gol de Ferran Torres en tiempo suplementario, acción que definió el 1-0 ante Argentina en el estadio de Nueva Jersey. Además, se documentarán los días previos y posteriores a la final, ofreciendo una visión íntima de la preparación, las celebraciones y la reacción del entorno. La docuserie busca acercar al espectador a la realidad de los deportistas, mostrando tanto los momentos de alegría como los de tensión, incertidumbre y trabajo colectivo. Los productores destacan la inclusión de escenas que reflejan la camaradería, la superación de obstáculos y el papel del cuerpo técnico en la consolidación del grupo.

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres
El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres

El Mundial de 2026 estuvo marcado por controversias políticas y un ambiente de alta tensión, tanto dentro como fuera de los estadios. En ese escenario, la Selección Española logró sobreponerse a las expectativas que ubicaban a Francia como principal favorita, eliminándola en las semifinales con una actuación que fue calificada como una exhibición de control futbolístico.

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La victoria final ante Argentina no solo significó obtener la segunda estrella mundial para España, sino que también consolidó una generación de jugadores que, según los testimonios recogidos en la serie, encontraron en la cohesión y la resiliencia las claves de su éxito. Durante los 52 días de convivencia, el equipo desarrolló un sentido de pertenencia y esfuerzo colectivo que, según el propio documental, fue fundamental para alcanzar la meta. La docuserie pretende mostrar cómo el proceso de preparación y la convivencia diaria fueron determinantes en el rendimiento del equipo, permitiendo entender “el qué y, sobre todo, el cómo” de un campeonato que quedará en la memoria del fútbol español.

Rodri, de España, levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina en la final del domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)
Rodri, de España, levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina en la final del domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)

Una nueva colaboración

El proyecto representa la séptima colaboración entre la RFEF y Prime Video, que en los últimos años se ha posicionado como la principal ventana de contenidos exclusivos sobre la Selección Española. El catálogo de la plataforma incluye títulos como “Luis, el sabio del éxito”, centrado en la Eurocopa 2008 y la figura de Luis Aragonés; “La Quinta de la quinta”, sobre los jóvenes talentos del fútbol español; y “La fuerza del grupo”, que narra la campaña en la Eurocopa 2020.

Estos documentales, junto a “10 años de la primera estrella”, “La Copa de todos” y “Un equipo llamado España”, configuran una oferta que busca retratar no solo los logros deportivos, sino también los valores, la historia y las emociones que rodean a la selección nacional. Con la nueva docuserie, Prime Video refuerza su apuesta por el contenido deportivo español y consolida su relación estratégica con la RFEF, ofreciendo a los aficionados de todo el mundo una visión exclusiva de los momentos más íntimos y decisivos de cada campeonato.

El lanzamiento de la serie sobre la Selección Española se enmarca en la estrategia global de Prime Video, que ha incrementado notablemente su programación deportiva. La plataforma ofrece retransmisiones exclusivas de la UEFA Champions League y partidos de la NBA, junto a documentales internacionales como Built in Birmingham: Brady & the Blues y All or Nothing: Arsenal. La combinación de eventos deportivos en directo y producciones originales ha permitido a Prime Video ampliar su base de suscriptores y posicionarse como un referente en la cobertura del deporte de élite a nivel mundial. El estreno de la docuserie sobre el Mundial 2026 añade un nuevo hito a su catálogo, y responde a la demanda de los seguidores por acceder a los relatos más personales y desconocidos de sus ídolos. El acceso a la serie estará disponible para todos los suscriptores de Prime Video antes de fin de año.

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