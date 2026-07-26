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El amor se apodera de La Velada del Año VI: de los besos de Aitana y Lola Índigo a Plex e IlloJuan al incondicional apoyo de Andrea Garte

La noche organizada por Ibai Llanos no solo ha destacado por los impresionantes combates de los creadores de contenido, sino también por quienes los acompañaban al ring

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Aitana y Plex en 'La Velada VI' (LA VELADA).
Aitana y Plex en 'La Velada VI' (LA VELADA).

La sexta edición de La Velada del Año volvió a demostrar que el espectáculo organizado por Ibai Llanos va mucho más allá del boxeo. Entre combates, actuaciones musicales y récords de audiencia, el evento celebrado en el Estadio de La Cartuja dejó una sucesión de imágenes que rápidamente conquistaron las redes sociales. En esta ocasión, el protagonismo no solo estuvo sobre el ring, sino también en la grada y en los instantes previos y posteriores a las peleas, donde el amor y el apoyo de las parejas de varios participantes se convirtieron en algunos de los momentos más comentados de la noche.

Sin embargo, el instante que más ha dado que hablar fue, sin duda, el protagonizado por Aitana y YoSoyPlex. Aunque la catalana lleva varios días deseándole la mejor de las suertes en redes sociales, no dudó en acompañar al ring a su pareja y, además, protagonizar un beso de película tras terminar su enfrentamiento con Fernanfloo. Sellando así su amor ante millones de espectadores.

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Aitana formó parte del equipo que acompañó a Plex durante su espectacular entrada al cuadrilátero, inspirada en la Antigua Roma. El leonés apareció caracterizado como un emperador y recorrió el estadio sobre un imponente carro tirado por un león alado, una puesta en escena que volvió a convertirse en una de las más elaboradas del evento.

Antes de que comenzara el combate, la cantante quiso desear suerte a su pareja con un beso que fue recibido con una gran ovación por parte del público presente en Sevilla. Las cámaras no dejaron escapar el momento y las imágenes dieron la vuelta a internet en cuestión de minutos.

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Aitana y Plex en 'La Velada VI' (LA VELADA).
Aitana y Plex en 'La Velada VI' (LA VELADA).

Durante toda la pelea, Aitana vivió el combate con evidente tensión. Las realizaciones televisivas la enfocaron en varias ocasiones mientras animaba sin descanso al creador de contenido, que terminó imponiéndose con claridad a Fernanfloo. Tras la victoria, Plex volvió a acordarse de ella durante su discurso de agradecimiento.

"Gracias a mi novia, a la que amo“, afirmó desde el centro del ring, unas palabras que terminaron de confirmar públicamente una relación que hasta ahora ambos habían mantenido con mayor discreción.

Lola Índigo e IlloJuan

Pero la catalana no fue la única extriunfita que vivió la velada con intensidad. También Lola Índigo quiso arropar a IlloJuan durante el combate que enfrentó al streamer malagueño con TheGrefg, uno de los platos fuertes de la noche.

La artista permaneció junto al creador de contenido durante todo el enfrentamiento, siguiendo cada asalto con nerviosismo desde la primera fila. Una vez terminado el combate, ambos se fundieron en un abrazo que reflejaba el alivio tras la tensión vivida sobre el cuadrilátero. Además, el streamer agradeció a su pareja con unas bonitas palabras: “Gracias a Mimi, te quiero un montón. Gracias por acompañarme en todo este proceso”.

Precisamente ese enfrentamiento dejó otra de las imágenes más inesperadas de la madrugada. Después del combate, IlloJuan y TheGrefg protagonizaron un divertido momento al besarse en el centro del ring, provocando las carcajadas del público y una enorme repercusión en redes sociales. El gesto fue recibido con humor por ambos protagonistas y puso el broche desenfadado a una jornada marcada por el compañerismo entre los participantes. El propio TheGrefg no tardó en bromear con la escena, asegurando entre risas que el beso había sido completamente espontáneo.

IlloJuan y Lola Índigo en La Velada VI (YOUTUBE).
IlloJuan y Lola Índigo en La Velada VI (YOUTUBE).

RoRo y Pablo

Otra de las parejas que acaparó buena parte de la atención fue la formada por RoRo y Pablo. La influencer, que protagonizó uno de los combates femeninos más igualados de la noche frente a Samy Rivers, quiso compartir con su pareja uno de los momentos más especiales antes incluso de subir al ring.

RoRo hizo una espectacular entrada inspirada en Juego de Tronos, montada sobre un gran dragón y acompañada por la banda sonora de la popular serie. Justo antes de iniciar el recorrido hacia el cuadrilátero, besó a Pablo ante las cámaras, una escena que volvió a repetirse al finalizar el combate y que fue ampliamente comentada por los espectadores.

RoRo y Pablo en 'La Velada VI' (YOUTUBE).
RoRo y Pablo en 'La Velada VI' (YOUTUBE).

Viruzz y Andrea Garte

El cariño también estuvo muy presente lejos de los focos gracias a Andrea Garte, pareja de Viruzz, quien se convirtió en uno de los grandes apoyos del streamer durante toda la jornada. La creadora de contenido siguió muy de cerca el combate frente al argentino Gero Arias y no dejó de animarle desde el primer momento, especialmente después del duro nocaut que sufrió el español en los primeros compases del enfrentamiento.

Aunque el resultado deportivo no fue el esperado para Viruzz, Andrea permaneció a su lado antes, durante y después de la pelea, convirtiéndose en uno de los rostros más presentes en las gradas.

Viruzz y Andrea Garte en La Velada VI (YOUTUBE).
Viruzz y Andrea Garte en La Velada VI (YOUTUBE).

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