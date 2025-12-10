Russell Crowe critica duramente ‘Gladiator 2′: “No entendieron lo que hizo especial la primera película”

Tráiler oficial de 'Gladiator II'.

“Nunca entendieron el núcleo moral de la original.” Con esas palabras, Russell Crowe expresó su decepción por la secuela Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott y próxima a estrenarse en noviembre de 2024, según recogió la emisora australiana Triple J. El actor, galardonado con el Oscar por su interpretación de Maximus en la película original, cuestionó el rumbo del nuevo filme y la manera en que los guionistas reinterpretaron los pilares fundamentales de la historia.

Desde su casa en Australia, Crowe abordó en entrevista la frustración que arrastra desde hace meses por la forma en que la secuela toma distancia de “lo que hizo especial a la primera”. “No era el espectáculo, ni las escenas de acción, sino el núcleo moral”, declaró, según Triple J, subrayando que ni la violencia ni la ambientación romana permitieron que Gladiator trascendiera: fue la integridad de Maximus la que otorgó profundidad y sentido a la trama.

La disputa sobre el carácter de Maximus no es nueva. Crowe relató que cada jornada de filmación durante la cinta original estuvo marcada por intensas discusiones para preservar la ética y la coherencia emocional de su personaje. “Fue una lucha diaria... Me sugerían escenas de sexo o algo así para Maximus, lo que para mí quitaba poder al personaje”, recordó. “¿Cómo esperan que sea un hombre tan marcado por la pérdida de su familia y al mismo tiempo lo presenten como infiel? Es una contradicción. ¡Es una locura!”, insistió Crowe según la fuente.

Russell Crowe en 'Gladiator', dirigida por Ridley Scott

Un cambio de rumbo

En la narrativa de la película estrenada a principios de siglo, Maximus emprende la senda de la venganza tras ser testigo del asesinato de su esposa e hijo. Esa tragedia, según el actor australiano, justificaba su negativa a aceptar cambios en el guion que insinuaran romances alternativos. La motivación del personaje residía, precisamente, en su fidelidad y sentido de la justicia. La secuela, ambientada años después y protagonizada por Paul Mescal, introduce un giro dramático: Lucius, interpretado por Mescal, se revela como hijo de Maximus y Lucilla (Connie Nielsen), fruto de un romance anterior. Crowe afirma que la decisión guionística fractura el fundamento moral que defendió en la original y que entregó a Maximus rasgos que nunca habría aprobado de haber participado. “A mi juicio, eso daña el legado moral del personaje”, señaló Triple J en sus declaraciones.

La polémica se agudiza porque Crowe no fue consultado en ningún momento para aportar ideas o reflexiones sobre la nueva historia, ni por Ridley Scott ni por los guionistas del proyecto. El actor reconoció que, desde la muerte de Maximus al final de la cinta ganadora del Oscar, no tenía expectativas de ser llamado a participar, pero esperaba un mínimo gesto de cortesía debido a su papel fundamental en la consolidación de la saga. La indiferencia por parte del equipo se suma a la incomodidad de responder incesantemente preguntas sobre una producción en la que no interviene.

En un pasaje particularmente tenso durante el Festival de Karlovy Vary, Crowe instó a los periodistas a dejar de asociarlo con la secuela: “Ya deberían pagarme por la cantidad de preguntas que respondo sobre una película en la que ni aparezco”, protestó. A pesar de ese hartazgo, admitió sentir una “cierta pizca de celos”, sentimientos provocados por los recuerdos de juventud y el impacto de Gladiator en su carrera, según la emisora. La expectativa en torno a Gladiator 2 crece de cara al estreno en noviembre de 2024, mientras el protagonista de la historia original observa desde la distancia cómo su legado cinematográfico es reinterpretado sin su participación ni su bendición.