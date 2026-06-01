Final de ‘Euphoria’ (con ‘spoilers’): La serie que representó a una generación y ha terminado siendo un desastre sin amor por sus personajes

Este video es un avance promocional para el episodio final de la Temporada 3 de la serie Euphoria, disponible en HBO Max.

A lo largo de toda esta última temporada el destino de la mayor parte de los personajes parecía estar marcado por una pulsión de muerte. Sam Levinson, el creador de Euphoria, que en su momento se erigió como la serie que mejor definía una generación, no se ha portado especialmente bien con sus personajes. Y tampoco a terminado, en absoluto, definiendo, para nada, a esa generación, más allá de crear tendencia en maquillajes y ropa.

Que Rue Bennett (Zendaya) no iba por buen camino desde el principio, todos lo sabíamos. Que mereciera ese final en la serie, al igual que el de Nate (Jacob Elordi), resulta cuestionable. Que Cassie (Sydney Sweeney) haya terminado convirtiendo su casa en una especie de mansión de conejitas Playboy en la era de OnlyFans, también resulta cuestionable después del trato ‘cosificador’ que se le ha otorgado durante toda la serie.

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El episodio final, titulado In God We Trust, ya está disponible en HBO Max y lleva al extremo la idea de “decisiones y consecuencias” con la que Levinson definió esta entrega y que, ya podemos decirlo, no tenía ningún sentido después de dos magníficas entregas que, con sus más y sus menos, sí consiguieron buenos momentos para la historia de la ficción televisiva.

Qué pasa con Rue (Zendaya)

Así, Rue muere antes de la mitad del episodio, cuando Ali (Colman Domingo) encuentra su cuerpo en el sofá de su casa y comprueba que las pastillas de Percocet que llevaba estaban contaminadas con fentanilo. Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) dejó a propósito el frasco a su alcance después de descubrir que ella había actuado como delatora, y esa decisión convierte su recaída en un asesinato encubierto.

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El capítulo arranca con la huida de Rue del complejo de Laurie (Martha Kelly). Una fuga que se sitúa después de la traición de Faye (Chloe Cherry) en el episodio anterior después de que G (Marshawn Lynch) mate al hombre que la tenía atrapada antes de sacarla del lugar en coche.

Zendaya en 'Euphoria' (HBO)

En paralelo, la redada de la DEA contra el rancho de Laurie termina con su suicidio para evitar la detención. La organización de Alamo sale intacta porque, cuando los agentes registran una ambulancia cruzada desde México, encuentran una rata muerta en lugar de droga.

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Tras escapar, Rue llega a casa de Ali. Allí ve en televisión una noticia sobre la supuesta fuga de Fezco (Angus Cloud) de prisión y sale a buscarlo, pero esa secuencia termina revelándose como la fantasía final de una mujer agonizante: también imagina a su madre, Leslie, tendiéndole la mano. Un homenaje a la muerte real de Cloud por una intoxicación aguda tras una sobredosis accidental.

El duelo de Ali ocupa el siguiente gran bloque del episodio. En una reunión de grupo admite que ha vuelto a beber mientras llora a una amiga y anuncia que ya no quiere seguir en el programa porque no le está sirviendo para afrontar la pérdida.

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Euphoria, fotos oficiales de la temporada 3 (HBO Max)

Esa ruptura desemboca en la venganza. Ali se presenta en el club de Alamo y lo mata de un disparo después de un duelo manipulado por el propio criminal, que intenta adelantarse al pacto y descubre demasiado tarde que su arma no tenía balas. Un ajuste de cuentas con el hombre al que responsabiliza de la muerte de Rue.

Cassie y su casita de OnlyFans

El otro frente del final afecta a Cassie (Sweeney) y Maddy (Alexa Demi). Ambas planean alquilar habitaciones de la casa de Cassie y Nate a otras modelos de OnlyFans para saldar la deuda que arrastran, mientras que Cassie quiere transformar la mansión en una “hype house” y ofrece a Lexi escribir tramas para sus residentes.

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Cassie sigue sin contar qué ocurrió realmente con Nate y, ante Lexi (Maude Apatow), se limita a hablar de su “desaparición”. Cuando su hermana se marcha, la cámara la deja sola ante el anillo de luz con el que graba sus vídeos, conteniendo el llanto mientras mira una foto junto a su marido muerto. Lexi rechaza sumarse al plan y aparece marcada por otra pérdida. Se pone a leer la Biblia que Rue dejó en su casa y lamenta no haber dejado mejor las cosas entre ambas.

Euphoria, fotos oficiales de la temporada 3 (HBO Max)

El peso de personajes como Jules (Hunter Schafer) queda mucho más reducido en el desenlace. Apenas aparece en una escena, sin diálogo, llorando, y el episodio no le concede una despedida final con Rue, solo pintará un retrato suyo. Algo que deja claro la desidia, de nuevo, con el que se ha tratado uno de los personajes más interesantes de la serie.

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Un cierre desastroso

La secuencia final traslada a Ali a la granja en la que Rue estuvo al comienzo de la temporada, cuando cruzaba la frontera entre México y Estados Unidos como mula de la droga. Allí explica a la familia que “está en un lugar mejor” y reza con una silla vacía en la mesa. En ese instante, Ali imagina a Rue sentada frente a él y compartiendo una sonrisa antes del cierre en voz en off. La última frase del personaje, “Que Dios nos bendiga a todos”.

Que Euphoria está bien rodada es algo incuestionable. Pero, da la sensación de que, en esta ocasión, a falta de contar algo, ha sido el propio Sam Levinson el que se ha querido lucir y situarse por encima de sus personajes. Qué poco los ha querido y qué mal resuelto todo el tema de la expiación, qué tontería todo lo que tenía que ver con Alamo y el club de strip-tease, toda la trama de OnlyFans, de los sugar-babys, en definitiva, qué desastre.

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