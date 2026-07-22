España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este miércoles 22 de julio celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 22 de julio.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 6, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Felipe VI concede su sexto Toisón de Oro: la máxima distinción de la corona pasa de la reina Sofía al expresidente de Portugal

Rebelo de Sousa fue el anfitrión de la princesa Leonor en su primer viaje internacional en solitario a la capital lusa en 2024

Felipe VI concede su sexto Toisón de Oro: la máxima distinción de la corona pasa de la reina Sofía al expresidente de Portugal

La segunda ciudad más fría del mundo supera su récord de calor: los termómetros llegan a los 39,5ºC por primera vez en 34 años

El evento ha sido tan inusual y sorprendente para los ciudadanos que han compartido videos cocinando sobre superficies expuestas al sol

La segunda ciudad más fría del mundo supera su récord de calor: los termómetros llegan a los 39,5ºC por primera vez en 34 años

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

La magistrada extingue la responsabilidad penal de Tània Verge, Josep Pagès y los otros tres integrantes del órgano creado para supervisar el referéndum independentista y pone fin a una causa que seguía abierta pese a haber sido absueltos en 2021

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Vicky Martín Berrocal vuelve a enamorarse después de su ruptura con Enrique Solís: así es Javier Cabrera, el empresario andaluz que le ha devuelto la ilusión

La diseñadora acudió al 51 cumpleaños de su nuevo amor en una finca en Antequera junto a su círculo más íntimo

Vicky Martín Berrocal vuelve a enamorarse después de su ruptura con Enrique Solís: así es Javier Cabrera, el empresario andaluz que le ha devuelto la ilusión

Acaba de llegar a Netflix y ya es la película número 1 a nivel global: un ‘thriller’ erótico protagonizado por Oscar Casas que fueron a ver al cine 1.443 espectadores

La coproducción hispano-mexicana, estrenada el pasado mayo en España, suma 12,9 millones de visualizaciones en sus tres primeros días en la plataforma

Acaba de llegar a Netflix y ya es la película número 1 a nivel global: un ‘thriller’ erótico protagonizado por Oscar Casas que fueron a ver al cine 1.443 espectadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

ECONOMÍA

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

DEPORTES

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

Rodri, Pedro Porro y Cucurella en el once ideal del Mundial 2026: hay una sorpresa en portería

Toda las dudas sin resolver del Mundial 2030: de dónde será la final del torneo, a las sedes o el número de selecciones participantes

Cruce de opiniones en España tras la tangana de la final del Mundial: del “hay que entenderlo” de Gavi al “va en contra del fútbol” de Fabián

Carlos Alcaraz dibuja su camino para final de año tras su posible regreso a las pistas: también se apunta al US Open