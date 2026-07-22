Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

Rafa Nadal en el programa 'CNBC Meets' con la periodista Tania Bryer con motivo de la inauguración del Hotel Zel Fuerteventura.

“Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”. Rafa Nadal (40 años) ha concedido una entrevista a la cadena CNBC con motivo de la inauguración del cuarto de sus hoteles Zel en colaboración con el grupo Meliá, este último en Fuerteventura. El de Manacor cuenta a la periodista Tania Bryer cómo es su nueva vida y cómo los valores del deporte le están ayudando en esta etapa como empresario, para la que también considera fundamental a su familia. Nadal aborda asimismo la aceptación de su retirada y cómo ve el presente y futuro del tenis.

Nadal habla de “un nuevo capítulo”, pero que llevaba largos años gestándose. “Tuve la suerte de tener a mi familia y a mi equipo preparando mi futuro, no soy el tipo de persona que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer”, explica. Que una de sus principales inversiones sean los hoteles no es casual. Recuerda que ha pasado “media vida” en ellos pero que, además, le “encanta”. También percibe que “la mentalidad ha cambiado”, que “antes, la gente siempre intentaba ahorrar para comprar un coche o una casa, y ahora valora mucho los viajes, las experiencias”.

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Bryer le pregunta a continuación en qué momento fue consciente de que él mismo era una marca y en qué va a emplear esa proyección que le ha dado más de dos décadas de carrera. Es cuando responde el “construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”. Y añade: “Me gusta la hostelería, pero sin duda creo en la salud -tiene también una empresa de suplementos-, así que creo que ese es el futuro. Veo mi marca en una perspectiva de crecimiento. Trato de dar los pasos adecuados hacia adelante y con la gente adecuada a mi lado”.

El extenista revela varios de los secretos durante su carrera en un documental en Netflix.

“Mi padre ha sido una gran inspiración”

Preguntado por la responsabilidad que tiene a la hora de invertir su dinero, de la buena elección de los proyectos, dados su nombre y su reputación, Nadal dice sentirse enormemente orgulloso de la UAX Rafa Nadal Sports School, en el área de la formación, así como de su academia de tenis en su Manacor natal y de su fundación, que trabaja con niños en riesgo de exclusión social. “Estas herramientas tienen el poder de crear oportunidades para aquellos niños que estaban predestinados a tener un futuro difícil y estamos viendo los resultados”.

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“Tus padres han estado muy involucrados contigo en cada etapa y participan en Aspemir, que es tu empresa matriz”, le recuerda la periodista. En efecto, Aspemir es el holding a través de la cual Nadal organiza y gestiona gran parte de sus inversiones y negocios fuera del tenis. Fue constituida en 2005 y, aunque su objeto social original incluía actividades inmobiliarias y de construcción, ahora agrupa la mayor parte de los activos. En los últimos años ha controlado alrededor de una veintena de sociedades y ha generado decenas de millones de euros en ingresos anuales.

“Nos vemos todos los días -responde Nadal-. Mi padre fue un ejemplo positivo para mí en cuanto a dedicación, trabajo duro. Desde que era niño le vi trabajar muy duro y fue capaz de construir la mayor empresa de vidrio de todas las Islas Baleares, empezando desde cero. Para mí, su determinación y dedicación al trabajo han sido una gran inspiración para todo lo que hago, cuando jugaba al tenis y por supuesto ahora. Es genial tener a mi padre trabajando, es genial para mí trabajar con él porque sigo aprendiendo mucho”, dice a la CNBC.

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Rafa Nadal en el programa 'CNBC Meets' con la periodista Tania Bryer con motivo de la inauguración del Hotel Zel Fuerteventura.

“El deporte te enseña a tolerar la frustración”

Pero Nadal no solo ha aprendido de su familia, también lo ha hecho del deporte: “Es una gran plataforma para prepararte para el futuro porque aprendes a tolerar la frustración, aprendes a trabajar en equipo y a aceptar que a veces se pierde. Tienes que saber gestionar las victorias, porque da igual si ganas, tienes que jugar el día siguiente, o, si no, la semana siguiente. Practicar un deporte y crecer con los valores del deporte sin duda será muy útil para los negocios o para lo que sea a lo que te dediques en tu futuro. Creo que serán aprendizajes que se quedarán dentro de ti el resto de tu vida y serán muy valiosos”.

Asegura que retirarse del tenis “no fue difícil” como sí lo fue “el proceso de decidir si debía hacerlo”. Una vez las señales del cuerpo no dejaron lugar a la duda, se vio “preparado para el próximo capítulo” de su vida. Recién cumplidos los 40, plantea Bryer, ahora no puede medir los éxitos en función de los títulos. ¿Cómo lo hace ahora? Nadal contesta: “Primero, en la felicidad. Segundo, en el progreso, en las cosas que estoy haciendo. Intentar ser el mejor padre posible e intentar ser una persona en la que mis socios puedan confiar. Con la determinación de crecer, pero con una ambición sana”.

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