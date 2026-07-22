Aurelio Rojas, cardiólogo: “La avena disminuye el riesgo de infarto”

Imagen de avena en la que aparece Aurelio Rojas. (Montaje Infobae)

España es un país en el que se producen miles de infartos al año. Según estimaciones de la Sociedad Española de Cardiología, se registran unos 70.000 infartos en España, lo que se traduce en uno cada 10 minutos.

Esta cifra es muy alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que los hábitos influyen en gran medida. Esto es algo que conoce a la perfección Aurelio Rojas, un cardiólogo que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@doctorrojass), ha explicado los enormes beneficios que tiene para la salud. “La avena disminuye el riesgo de infarto”, afirma en el vídeo.

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Los beneficios de la avena para el corazón

El especialista comenta que este cereal destaca por su elevado contenido en betaglucanos, un tipo de fibra soluble que ha demostrado ser beneficiosa para la salud cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón (FEC), estos compuestos forman una sustancia viscosa en el aparato digestivo que dificulta la absorción del colesterol, favoreciendo además la eliminación de los ácidos biliares.

Como consecuencia, contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”. Además de su contenido en fibra, la avena también aporta grasas insaturadas, minerales como el magnesio y el zinc, y antioxidantes naturales.

Entre estos últimos destacan las avenantramidas, unos compuestos exclusivos de este cereal con propiedades antiinflamatorias que, según diversos estudios, pueden contribuir a proteger los vasos sanguíneos y reducir el riesgo de enfermedad coronaria.

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Cuánta avena debemos comer

El experto explica que, para aprovechar todos sus beneficios, debe ser integral. “Si quieres aprovechar todos estos beneficios para tu salud y tu corazón, la avena que tienes que tomar es copos de avena integrales”, afirma en el vídeo.

En cuanto a la cantidad, recomienda consumir entre 40 y 60 gramos, de tres a cinco veces por semana. Además, aconseja combinarla con una fuente de proteínas y con grasas saludables. Según explica, esta combinación aumenta la sensación de saciedad, reduce el impacto glucémico de la comida y potencia los beneficios de la avena para la salud.

Ideas para incorporar la avena a la dieta

Incluir la avena en la alimentación diaria es sencillo, ya que se trata de un alimento muy versátil que puede consumirse tanto en recetas dulces como saladas. Una de las opciones más habituales es añadir copos de avena al yogur o al kéfir junto con fruta fresca y un puñado de frutos secos, una combinación completa para el desayuno o la merienda. También puede utilizarse para preparar porridge, mezclándola con leche o una bebida vegetal y acompañándola con canela, cacao puro o semillas.

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Más allá de estas preparaciones, los copos de avena pueden incorporarse a batidos, tortitas caseras o mezclarse con masas de pan y galletas para incrementar su contenido de fibra. Incluso es posible emplearla como ingrediente en hamburguesas vegetales o para rebozar alimentos en sustitución del pan rallado. De esta forma, resulta fácil incluir este cereal en el menú semanal sin caer en la monotonía.