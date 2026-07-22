Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Un tren de Renfe (Jesús Hellín - Europa Press)

Un trabajador de una empresa contratista de unos 30 años ha fallecido este miércoles y otros dos han resultado heridos de diversa consideración en un accidente laboral registrado en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) de Renfe, en el distrito madrileño de Villaverde. Los tres empleados quedaron atrapados bajo maquinaria metálica utilizada para la conservación de trenes mientras realizaban labores de mantenimiento, por causas que todavía se investigan.

Según Europa Press, el accidente se produjo hacia las 14.20 horas en las instalaciones de Renfe-Adif. Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal de Madrid. A la llegada de los servicios de emergencia, uno de los trabajadores se encontraba inconsciente y, pese a los intentos por asistirle, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas, según han informado fuentes policiales.

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En el mismo suceso resultaron heridos otros dos trabajadores, que presentaban fracturas de diversa gravedad y recibieron atención sanitaria. Por el momento no ha trascendido el alcance de sus lesiones ni su evolución.

La Policía Municipal investiga las causas

La investigación ha quedado en manos de la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, que tratará de reconstruir cómo se produjo el accidente y determinar si existió algún fallo durante los trabajos de mantenimiento que se estaban desarrollando en ese momento.

De forma paralela, Renfe ha anunciado la apertura de una investigación interna. La operadora ha explicado que, según la información de la que dispone hasta el momento, el accidente ocurrió “en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento por causas que están siendo investigadas” y ha asegurado que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

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La compañía sostiene que el objetivo de estas pesquisas internas será conocer con exactitud las circunstancias del accidente y adoptar, si fuera necesario, medidas que contribuyan a evitar que un suceso similar vuelva a repetirse.

Renfe confirma que la víctima pertenecía a una empresa contratista

En un comunicado, Renfe ha confirmado que el trabajador fallecido no formaba parte de su plantilla, sino que pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la Base de Mantenimiento Integral de Villaverde. La operadora ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima.

La Base de Mantenimiento Integral de Villaverde es una de las instalaciones ferroviarias donde se llevan a cabo trabajos de revisión, reparación y conservación del material rodante. En ella desarrollan su actividad tanto personal de Renfe como trabajadores de empresas externas que realizan distintas labores de mantenimiento.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el funcionamiento de la maquinaria implicada ni sobre la secuencia exacta del accidente. Será la investigación abierta por la Policía Municipal, junto con las pesquisas internas anunciadas por Renfe, la que determine qué ocurrió durante los trabajos de mantenimiento que terminaron con la muerte de un trabajador y dejaron otros dos heridos.

(Noticia en ampliación)