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De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por Dios”

Las reacciones a la victoria de La Roja han provocado una oleada de críticas en Argentina contra artistas internacionales

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Artistas que han sido criticados tras su apoyo a España en el Mundial, entre ellos Rosalía, Lauren Jauregui o Niall Horan. (Montaje Infobae)
Artistas que han sido criticados tras su apoyo a España en el Mundial, entre ellos Rosalía, Lauren Jauregui o Niall Horan. (Montaje Infobae)

La final del Mundial entre España y Argentina fue hace tres días, pero eso no quita que no siga dando de que hablar. El pitido final que le dio la victoria a La Roja gracias al gol de Ferrán (Ooooh Ferrán, ooooh Ferrán) no terminó de sentar bien a parte de la afición argentina. Al dolor por la derrota se sumó, además, las críticas contra la selección capitaneada por Leo Messi, acusada de falta de deportividad por las numerosas y constantes faltas cometidas durante los más de 120 minutos de partido.

En este contexto, numerosos famosos se han visto envueltos en una polémica tras apoyar públicamente a nuestro país. “Propongo lista de escraches y que tengan que cancelar sus tours en argentina porque no pudieron llenar ni un Movistar Arena”, escribió una usuaria en X, citando un tuit sobre “la cantidad de artistas subiendo historias anti Argentina” y que acumula 22.000 ‘me gustas’ y más de 600.000 visualizaciones.

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Nuestra cantante más internacional, Rosalía, tuvo que eliminar este martes un repost en TikTok tras llamar ‘perlas’ a los jugadores de Argentina. “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, compartió, cuyo video publicó Mia Khalifa, creadora de contenido conocida por su trayectoria en el cine pornográfico. “Rosalía compartió el vídeo, vayan pidiendo la devolución de sus entradas en el Movistar Arena. Hagan patria”, dice uno de los comentarios del vídeo. La cantante catalana actuará en Buenos Aires el poco más de una semana, el 1 y el 2 de agosto. Un día después, se ha disculpado públicamente: “Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, ha explicado en redes.

La gente de Madrid se dirige a Colón para celebrar la victoria de la Selección en el Mundial

El actor Samuel L. Jackson ha sido otro de los muchos rostros internacionales señalados tras llamar a Argentina “el país más racista del mundo, si no el que más”. Además de él, otros artistas que han apoyado a España han sido Patti Smith, que compartió un storie de Lamine Yamal con la kufiya (el llamado pañuelo palestino) escribiendo “¡Los buenos!”; o los cantantes Zara Larsson, Troye Sivan y Halsey, por mostrar su apoyo a la selección en Instagram. “Muertos de hambre, los argentinos les dimos los mejores shows de sus vidas porque en otro lado juntan 10 personas en un festival. Desagradecidos”, escribió un usuario en X.

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Las respuestas de Lauren Jauregui y Niall Horan

En otros casos, varias celebridades han optado por responder públicamente a la avalancha de críticas. La cantante Lauren Jauregui, exmiembro de la girlband Fifth Harmony o el exintegrante de One Direction Niall Horan han salido a explicar el contexto de sus publicaciones después de convertirse en blanco de parte de la afición argentina.

Comentario de Lauren Jauregui en Instagram respondiendo a la polémica tras su apoyo a España en el Mundial y like de Niall Horan. (Montaje Infobae)
Comentario de Lauren Jauregui en Instagram respondiendo a la polémica tras su apoyo a España en el Mundial y like de Niall Horan. (Montaje Infobae)

La artista, de origen cubano, explicó que había apoyado a España -tras subir un vídeo tras el final del partido diciendo “¡Llora!" a varios jugadores argentinos- porque parte de su familia y de sus antepasados proceden del país y lamentó que una preferencia futbolística hubiera provocado semejante reacción. “Wow, todo esto por un partido. Disculpa que apoyé al equipo del país de donde tengo familia y ancestros”, compartió en la aplicación de Meta.

La cantante aseguró que había seguido el Mundial como una forma de entretenimiento y criticó tanto la actitud de la selección argentina como la de algunos de sus aficionados. “Para mí, me gustó ver los partidos, es algo divertido que no me pesa tanto. Y me cayó muy mal cómo se portó el equipo argentino —y obviamente sus fanáticos—. Dios mío, relájense. Qué groseros son, es increíble. Espero que no se den un infarto”, afirmó.

Jauregui también quiso dirigirse a sus seguidores argentinos después de que algunos amenazaran con dejar de apoyarla. “A los fans míos de Argentina, si quedan, los amo y no tengo problema ninguno. Disculpa si apoyar a otro equipo te dolió tanto, no fue mi intención y los agradezco mucho, aunque sigan siendo fans míos o no”, añadió antes de zanjar la polémica: “Es solo fútbol, por Dios. Gracias por la interacción”.

Distinto fue el caso de Niall Horan. El cantante irlandés no tuvo que explicar directamente su apoyo a España, sino el motivo de por qué había dado ‘me gusta’ a una publicación en la que podía leerse “Las Malvinas son españolas”. Las crítica han obligado al exintegrante de One Direction a pronunciarse para desvincularse del mensaje. “Honestamente, fue un error. No recuerdo haberle dado ‘like’ a ese post, ni siquiera haberlo visto”, aseguró Horan en X. “Solo tengo amor para Argentina y todos mis fans allí”, añadió. Tres días después del pitido final, la victoria de España continúa generando reacciones lejos del terreno de juego.

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