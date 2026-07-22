España

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

El consorcio europeo H2Med inicia la fase final de diseño del hidroducto BarMar, una tubería submarina de 400 kilómetros que transportará hidrógeno renovable desde la Península Ibérica hasta el centro de Europa

Guardar
Conducto-de-hidrógeno-verde-H2Med
Tubos utilizados para el transporte de hidrógeno verde. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

El hidroducto submarino BarMar, que unirá Barcelona con Fos-sur-Mer bajo 400 kilómetros de fondo marino mediterráneo, ha entrado oficialmente en su fase de ingeniería de detalle (Front-End Engineering and Design o FEED), el último escalón técnico antes de que sus promotores tomen la decisión definitiva de construirlo. El anuncio, hecho el 16 de julio por el consorcio H2Med, convierte a este hidroducto en la infraestructura de transporte de hidrógeno submarina más grande del mundo en desarrollo activo.

El consorcio lo forman la española Enagás, las francesas NaTran y Teréga, la portuguesa REN y la alemana OGE. Tras completar con éxito los estudios de ingeniería básica (pre-FEED) y cerrar en julio el proceso de consulta pública en España y Francia, el proyecto abandona el terreno de los estudios de viabilidad para pasar al diseño técnico específico. “Este corredor, designado como Proyecto de Interés Común y como Energy Highway por la Comisión Europea, tiene como objetivo su puesta en marcha en 2032″, afirma Francisco de la Flor, consejero delegado de BarMar, en el comunicado oficial del consorcio.

PUBLICIDAD

En la fase FEED se fija el trazado definitivo del hidroducto, se dimensiona la estación de compresión prevista en los terrenos de la planta de regasificación de Enagás en Barcelona, se preparan los expedientes para los permisos administrativos y redactan las especificaciones técnicas para licitar la construcción. El próximo inmediato será la adjudicación del contrato de ingeniería FEED y del estudio marino detallado, prevista para el cuarto trimestre de 2026.

Apoyo de cinco países

El respaldo político al proyecto se ha reforzado en las últimas semanas. El 6 de julio, los ministros de Energía de España, Francia y Portugal se reunieron en París junto al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, en el marco del Grupo de Alto Nivel del Suroeste de Europa. Diez días después, el 17 de julio, una cumbre bilateral entre Francia y Alemania formalizó la incorporación de Berlín al impulso del corredor, con el compromiso de trabajar durante el próximo año junto a España, Portugal y la Comisión Europea para definir el marco técnico y regulatorio que reduzca los riesgos del proyecto.

PUBLICIDAD

Mapa que representa el trazado planeado para el H2med. (MITECO)
Mapa que representa el trazado planeado para el H2med. (MITECO)

Desde el punto de vista técnico, BarMar es una obra de ingeniería sin precedentes en su categoría. El hidroducto estará formado por cerca de 33.000 tubos de acero al carbono de 12 metros de longitud, recubiertos de polietileno de alta densidad y hormigón. La mayor parte del recorrido discurrirá a profundidades de entre 50 y 120 metros, aunque el trazado atraviesa cañones submarinos del Mediterráneo occidental que alcanzan los 2.600 metros.

En el extremo español, una estación de compresión de 60 megavatios (MW) elevará la presión del hidrógeno antes de introducirlo en la conducción. En el extremo francés, una estación de recepción en Fos-sur-Mer, sobre una parcela de dos hectáreas, lo incorporará a la red francesa y a los corredores centroeuropeos. El ritmo de instalación previsto ronda los dos kilómetros diarios mediante buques especializados en tendido submarino.

Dos tramos, un corredor europeo

BarMar es el componente más complejo del corredor H2Med, que incluye también CelZa, una interconexión terrestre de 270 kilómetros entre Celorico da Beira (Portugal) y Zamora. Juntos, ambos tramos formarán el primer gran corredor europeo de hidrógeno renovable, con capacidad para transportar 2 millones de toneladas al año, equivalentes al 10% de la demanda europea prevista para 2030 según los objetivos de RePowerEU.

La financiación de los estudios en curso procede de los 28,3 millones de euros asignados en enero de 2025 por el Mecanismo Conectar Europa (CEF) de la Comisión Europea. En abril de 2026, la Comisión abrió además una nueva convocatoria CEF-E dotada con 600 millones de euros, que abre una ventana de financiación para la siguiente fase del proyecto. La Decisión Final de Inversión (FID) está prevista para 2029.

Temas Relacionados

Energía EspañaUnión EuropeaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La jugosa pulpa del melón no solo nos ofrece un riquísimo sabor, sino que también protege nuestra salud gracias a sus múltiples nutrientes y a su alto contenido en agua

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El hundimiento controlado del antiguo barco se llevó a cabo mediante diversos disparos reales por parte de unidades de distintas nacionalidades

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

Esta iniciativa, parte del proyecto “Marrakech, Ciudad Sostenible”, busca adaptar el urbanismo local a los desafíos ambientales, con estrategias que van desde el uso de pavimentos porosos hasta la reforestación urbana y el control inteligente del riego

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas

En lo que va de año se han registrado 343 fuegos en nuestro país, de los cuales 18 han quemado más de 500 hectáreas

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas

Mermelada de cerezas casera, una receta fácil para conservar y seguir disfrutando del sabor más dulce del verano

Las cerezas son de los mejores frutos de temporada del verano español, siendo una de las mayores joyas la cereza del valle del Jerte en Extremadura

Mermelada de cerezas casera, una receta fácil para conservar y seguir disfrutando del sabor más dulce del verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El PSOE vasco deberá pagar 68.430 euros a la antigua secretaria de Txarli Prieto por su despido improcedente tras 30 años en el partido

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

ECONOMÍA

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

Banco Santander gana 7.328 millones hasta junio en un primer semestre récord marcado por la compra de TSB

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección