España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Tubos utilizados para el transporte de hidrógeno verde. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

El hidroducto submarino BarMar, que unirá Barcelona con Fos-sur-Mer bajo 400 kilómetros de fondo marino mediterráneo, ha entrado oficialmente en su fase de ingeniería de detalle (Front-End Engineering and Design o FEED), el último escalón técnico antes de que sus promotores tomen la decisión definitiva de construirlo. El anuncio, hecho el 16 de julio por el consorcio H2Med, convierte a este hidroducto en la infraestructura de transporte de hidrógeno submarina más grande del mundo en desarrollo activo.

El consorcio lo forman la española Enagás, las francesas NaTran y Teréga, la portuguesa REN y la alemana OGE. Tras completar con éxito los estudios de ingeniería básica (pre-FEED) y cerrar en julio el proceso de consulta pública en España y Francia, el proyecto abandona el terreno de los estudios de viabilidad para pasar al diseño técnico específico. “Este corredor, designado como Proyecto de Interés Común y como Energy Highway por la Comisión Europea, tiene como objetivo su puesta en marcha en 2032″, afirma Francisco de la Flor, consejero delegado de BarMar, en el comunicado oficial del consorcio.

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En la fase FEED se fija el trazado definitivo del hidroducto, se dimensiona la estación de compresión prevista en los terrenos de la planta de regasificación de Enagás en Barcelona, se preparan los expedientes para los permisos administrativos y redactan las especificaciones técnicas para licitar la construcción. El próximo inmediato será la adjudicación del contrato de ingeniería FEED y del estudio marino detallado, prevista para el cuarto trimestre de 2026.

Apoyo de cinco países

El respaldo político al proyecto se ha reforzado en las últimas semanas. El 6 de julio, los ministros de Energía de España, Francia y Portugal se reunieron en París junto al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, en el marco del Grupo de Alto Nivel del Suroeste de Europa. Diez días después, el 17 de julio, una cumbre bilateral entre Francia y Alemania formalizó la incorporación de Berlín al impulso del corredor, con el compromiso de trabajar durante el próximo año junto a España, Portugal y la Comisión Europea para definir el marco técnico y regulatorio que reduzca los riesgos del proyecto.

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Mapa que representa el trazado planeado para el H2med. (MITECO)

Desde el punto de vista técnico, BarMar es una obra de ingeniería sin precedentes en su categoría. El hidroducto estará formado por cerca de 33.000 tubos de acero al carbono de 12 metros de longitud, recubiertos de polietileno de alta densidad y hormigón. La mayor parte del recorrido discurrirá a profundidades de entre 50 y 120 metros, aunque el trazado atraviesa cañones submarinos del Mediterráneo occidental que alcanzan los 2.600 metros.

En el extremo español, una estación de compresión de 60 megavatios (MW) elevará la presión del hidrógeno antes de introducirlo en la conducción. En el extremo francés, una estación de recepción en Fos-sur-Mer, sobre una parcela de dos hectáreas, lo incorporará a la red francesa y a los corredores centroeuropeos. El ritmo de instalación previsto ronda los dos kilómetros diarios mediante buques especializados en tendido submarino.

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Dos tramos, un corredor europeo

BarMar es el componente más complejo del corredor H2Med, que incluye también CelZa, una interconexión terrestre de 270 kilómetros entre Celorico da Beira (Portugal) y Zamora. Juntos, ambos tramos formarán el primer gran corredor europeo de hidrógeno renovable, con capacidad para transportar 2 millones de toneladas al año, equivalentes al 10% de la demanda europea prevista para 2030 según los objetivos de RePowerEU.

La financiación de los estudios en curso procede de los 28,3 millones de euros asignados en enero de 2025 por el Mecanismo Conectar Europa (CEF) de la Comisión Europea. En abril de 2026, la Comisión abrió además una nueva convocatoria CEF-E dotada con 600 millones de euros, que abre una ventana de financiación para la siguiente fase del proyecto. La Decisión Final de Inversión (FID) está prevista para 2029.

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