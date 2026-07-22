Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP. (Matias Chiofalo/Europa Press)

A pocas horas de encarar el tercer año de legislatura, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha sacado a relucir su programa electoral. Y en este sentido, ha prometido que su posible llegada a la Moncloa, de culminarse en las urnas en 2027, “no será un relevo”, sino que llevará a cabo una “limpieza a fondo” de las instituciones que irá acompañada de una serie de reformas en materia de vivienda, transportes o sanidad.

Y dentro de ese paquete, Feijóo ha desdeñado cambios en la política migratoria. Y en este punto, Feijóo ha sido especialmente crítico con la ley de nietos impulsada por el Gobierno y que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles. “No he cambiado de opinión sobre que los nietos de los españoles puedan tener acceso a la nacionalidad. Y como no he cambiado de opinión, digo que esta ley no responde a este objetivo y ha sido manipulada y ampliada a los bisnietos y tataranietos. Esa disposición es nula de pleno derecho”, ha añadido.

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Feijóo ha avanzado que su partido está trabajando en una modificación del Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir el rango de esta disposición. “Estamos defendiendo la limpieza y no se puede delegar la inspección de los expedientes en empresas españolas, y mucho menos cubanas”, ha señalado.

El líder de la oposición no ha querido avanzar cómo se materializará esta nueva normativa y se ha limitado a mencionar que el equipo jurídico del PP “está consultando las opciones con sus socios europeos”. “Estamos buscando un punto de equilibrio entre derechos y obligaciones. La ley no va a regalar pasaportes, hay que merecerlos”, ha sentenciado.

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Feijóo activa “la cuenta atrás” para el cambio, con Junts en la mayoría de bloqueo

En su balance de la legislatura, el líder del PP ha denunciado que el Ejecutivo trata de agotar la legislatura “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”. Así lo ha expuesto tras constatar las últimas victorias populares en el ciclo autonómico y después de que saliese adelante la moción en el Congreso para pedir a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Y en esta línea, ha subrayado que “el cambio está más cerca” y que la “cuenta atrás” ya ha empezado.

El líder del PP parece haber abandonado la idea de recortar la legislatura por la vía de la moción de censura, ya que no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria por las reticencias de los nacionalistas a incluir en la fórmula a Vox. Sí espera, no obstante, que en el último tramo de la legislatura pueda contar con el apoyo de Junts per Catalunya para actuar como una mayoría de bloqueo, una tendencia que ya se ha vivido en varias votaciones parlamentarias.

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Feijóo no ha rebajado su crítica contra el Ejecutivo por los casos de corrupción. Ha reiterado que las últimas sentencias judiciales firmes —primero, la que afecta al exfiscal general del Estado; y segundo, la del exministro de Transportes— reflejan que existe “una corrupción institucional” con Moncloa como “zona cero”.