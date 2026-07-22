Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, relata una emotiva anécdota sobre cómo los equipos de emergencia presenciaron la victoria de la selección española de fútbol mientras luchaban contra un incendio.

El incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, se ha convertido en el segundo mayor de la historia de España por superficie quemada, con entre 30.000 y 32.000 hectáreas arrasadas. El fuego, que permanece activo este miércoles, solo está por detrás del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia -entre las provincias de Ourense, Lugo y León- en agosto de 2025, que calcinó 37.765.

El siniestro se originó el pasado jueves y su causa está bajo investigación. Las pesquisas apuntan a labores agrícolas: un trabajador del campo habría iniciado el fuego con una cosechadora, aunque también se baraja la hipótesis del reventón de un neumático.

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Con un perímetro que supera los 120 kilómetros, el incendio afecta en su mayor parte al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que ocupa 116.953 hectáreas a lo largo de 35 términos municipales. Las llamas han devorado aproximadamente una cuarta parte del espacio.

El paso del fuego por Albendiego, en Guadalajara. (Reuters/Guillermo Martínez)

“Eficacia tremenda de todos los medios”

La emergencia, mantenida en nivel 2, ha obligado a evacuar a unas 1.200 personas de 32 localidades, con otros 14 municipios en situación de confinamiento. Entre los desalojados figura un centenar de niños que participaban en un campamento de verano en Somolinos. Los equipos de extinción lograron frenar el avance del fuego hacia la ciudad de Soria, aunque continúa sin estar controlado.

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Este miércoles se ha desplazado a la zona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en concreto al Puesto de Mando Avanzado. Allí estaba también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha querido así mostrar su satisfacción por el trabajo de todos los profesionales implicados: “Lo que sí quiero decirles, como análisis global, es que este es un incendio en el que podemos sentirnos orgullosos. No voy a presumir, que queda mal y no sería muy justo”.

“Pero podemos sentirnos orgullosos -ha continuado García-Page- de algunos aspectos que a veces son discutibles y pueden llevar a controversia. El primero de ellos es la eficacia tremenda de todos los medios, de Guardia Civil, Policía Local o Protección Civil, a la hora de los desalojos. En una superficie inmensa, con turistas de por medio, pero tambien a la hora de la protección de las personas del operativo”.

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Pedro Sánchez y Emiliano García-Page visitan el Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

“A medio minuto de grabar un vídeo”

El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado el despliegue como “histórico” no ya en esta región, “me atrevería a decir que de los que se pueden contabilizar en España”, ha subrayado. A la hora de marcar prioridades, ha añadido, se ha protegido a las personas. “Hemos podido proteger, a diferencia de otros episodios en España”, ha deslizado. Asegura que el fuego se ha quedado “a 20 centímetros” de algún núcleo urbano.

García-Page, que ha querido destacar la “coordinación efectiva desde el minuto cero de las distintas administraciones” y agradecer la ayuda de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, La Rioja o Castilla y León, solicitará la declaración de zona castastrófica, decisión que corresponde al Gobierno de Sánchez que se espera llegue en el próximo Consejo de Ministros.

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El barón socialista ha terminado queriendo hacer un guiño a la victoria de la Selección en el Mundial, conectándolo con el incendio: “Por ponerle una nota de color, la mayoría del operativo presenció el partido de fútbol, la victoria de España en la segunda estrella, combatiendo el fuego. Solo les quedó medio minuto para poder, me parece que fue la UME, grabar un vídeo donde unos estaban apagando el incencio con chalecos rojos y otros con chalecos amarillos. Eso es una forma hermosísima de haber celebrado la gran victoria de España”.