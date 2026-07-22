Acaba de llegar a Netflix y ya es la película número 1 a nivel global: un ‘thriller’ erótico protagonizado por Oscar Casas que fueron a ver al cine 1.443 espectadores

Tráiler oficial de "Deseo", una producción de Netflix/Youtube

Ya está más que comprobado que las plataformas son el nuevo pulso que da una segunda vida a las películas que no terminan de arrancar en taquilla. Y, para muestra, un botón. Deseo, la producción hispano-mexicana que actualmente es número 1 en Netflix en 24 países —y figura entre las diez películas más vistas en otros 85—, pasó completamente desapercibida por las salas a comienzos de año en nuestro país.

Estrenada el pasado 8 de mayo, el thriller erótico protagonizado por Óscar Casas apenas consiguió reunir a 1.443 espectadores en España y recaudar algo más de 9.800 euros, según datos de Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), tras ser distribuida en 30 salas en su primer fin de semana. Apenas dos meses después, la cinta vive una segunda oportunidad convertida en uno de los grandes fenómenos de la plataforma.

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Oscar Casas y Ludwika Paleta posan en Instagram. (Oscar Casas/Instagram)

Dirigida por Teresa Simone en su debut en el largometraje y escrita por Giulia Cardamone y Vanessa Miklos, la película está encabezada por la pola-comexicana Ludwika Paleta, José María Yazpik, Óscar Casas y Leonardo Ortizgris. La historia sigue a Lucero (Paleta), una exitosa abogada que parece haber construido la vida perfecta junto a su marido y sus dos hijos. Sin embargo, la llegada de Matías (Casas), el joven entrenador de natación contratado por su marido, despierta en ella una obsesión que deriva en una relación secreta y en un peligroso triángulo sentimental cuando su propia hija también comienza a sentirse atraída por él.

El thriller erótico del momento

Así, la película desafía las expectativas tradicionales alrededor de la edad, el deseo y las relaciones. En la vida real, Casas tiene 27 años (Barcelona, 1998), mientras que Paleta, 47 (Cracovia, 1978).

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Póster de 'Deseo' (Netflix)

La cinta, una coproducción entre España (80 %) y México (20 %) de apenas 98 minutos, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara antes de llegar a las salas españolas el pasado 8 de mayo distribuida por 39 Escalones Films. Sin embargo, aunque pasó prácticamente inadvertida durante su recorrido por los cines españoles, su desembarco en Netflix ha cambiado por completo su destino. En apenas tres días desde su incorporación al catálogo-el pasado viernes 17 de julio-, Deseo acumula ya 12,9 millones de visualizaciones, situándose como la película más vista de la plataforma durante la última semana y liderando el ranking en 24 países. Un éxito que vuelve a poner de manifiesto cómo el streaming puede transformar el recorrido comercial de una producción que no consiguió encontrar a su público en las salas.

Sin embargo, el éxito de audiencia no ha ido acompañado de una acogida igual de entusiasta entre crítica y espectadores. En IMDb mantiene una valoración media de 4,3 sobre 10, mientras que en Letterboxd obtiene una puntuación de 2,24 sobre 5.

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