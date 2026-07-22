Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

Un experto en RRHH habla sobre cómo afectan los seguidores en redes sociales. (Canva)

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que compartir nuestra vida. Muchas personas demuestran a los demás sus experiencias publicando fotos, opiniones o momentos cotidianos, algo que puede parecer natural. Sin embargo, la presencia de compañeros de trabajo en redes sociales plantea un dilema cada vez más frecuente: hasta dónde conviene mezclar la vida personal con el entorno profesional.

A pesar de que en ningún momento se de permiso a las redes sociales para vincular los contactos de la agenda, si pasamos un rato mirando estas plataformas, resulta inevitable toparse con ciertas personas relacionadas que no nos esperamos, y es que los mecanismos y algoritmos de estas están creados para conectarte con todas las personas posibles, incluidos compañeros de trabajo.

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Para muchos empleados, aceptar o no solicitudes de amistad en plataformas como Instagram o Facebook supone decidir qué partes de la vida privada quedan al alcance del ámbito laboral. Por ello, @rafabienestarlaboral, un experto en Recursos Humanos que habla sobre diversos temas de este ámbito en su cuenta de TikTok, ha querido sugerir a su audiencia si es una buena o mala idea.

Establecer límites evita el burnout

El fenómeno del burnout (trabajador quemado), un estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por el estrés laboral crónico, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puesto en primer plano la importancia de establecer límites entre el trabajo y la vida privada. Cuando las redes sociales conectan directamente con el entorno profesional, puede ser difícil separar el tiempo de descanso del horario laboral. Esto puede aumentar la presión, la comparación social o la sensación de estar siempre disponible.

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La tendencia a separar las cuentas personales de las profesionales ha ganado terreno en los últimos años. Algunos usuarios optan por mantener perfiles exclusivos para amistades y familia, y otros reservan su presencia en redes como LinkedIn para los vínculos laborales.

Las mujeres son más propensas a sufrir 'burnout' que los hombres. (Magnific)

Una decisión muy importante

La decisión depende tanto de la cultura de la empresa como de las preferencias individuales. En organizaciones con un ambiente de confianza, la convivencia en redes puede resultar positiva, mientras que en entornos más formales o jerárquicos suele recomendarse mayor distancia.

“¿Crees que todos tus compañeros de hoy seguirán siendo tus compañeros dentro de cinco años?“, pregunta retóricamente Rafa a sus seguidores. ”Probablemente no”, se responde. “Algunos cambiarán de empresa, tú cambiarás de trabajo, puede que alguien ascienda, puede que aparezca un conflicto o simplemente dejaréis de tener relación. Y ahí es donde las redes sociales cambian las reglas del juego. Porque una cosa es compartir ocho horas de trabajo con alguien y otra muy distinta es darle acceso permanente a una parte de tu vida personal, a tus vacaciones, a tu pareja, a tus amigos, a dónde sales, a lo que haces un fin de semana”, se justifica el experto.

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La clave está en reflexionar sobre qué quieres compartir y con quién. Establecer límites claros en redes sociales puede ayudar a proteger tu privacidad, reducir el estrés y mantener un equilibrio entre vida laboral y personal. La convivencia entre compañeros en redes sociales no tiene una única respuesta correcta. Aun así, el bienestar en el trabajo se vincula cada vez más con la capacidad de gestionar los espacios digitales y proteger la vida privada frente a la exposición constante.