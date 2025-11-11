Sydney Sweeney reacciona ante el fracaso de su nueva película: “No siempre hacemos arte por los números, sino por el impacto”

La actriz Sydney Sweeney responde de forma ingeniosa a los comentarios sobre su físico" y también necesito que me subas fotos de la boxeadora Christy Martin

En la carrera de toda gran estrella de cine siempre hay algún resbalón, un flop que dicen allí en Estados Unidos. Hasta ahora Sydney Sweeney podía decir que era una estrella en ciernes, pero también que no había tenido un resbalón como el que acaba de sufrir. La actriz de Euphoria ha visto como su último estreno, una película que protagoniza y produce, por lo que el daño ha sido doble tras hacer números por debajo de lo esperado en taquilla. Aun con todo, Sweeney ha querido salir al paso para dar explicaciones y mostrarse satisfecha con la película a pesar de la acogida inicial.

“No siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida", escribía Sweeney en su última publicación en Instagram, dando a entender que la mala recepción de la película en su estreno en Estados Unidos no le ha afectado tanto. La película, clasificada como R, ha obtenido un total de 1,3 millones de dólares, lo que la sitúa como uno de los peores estrenos de la historia para una película que se estrenó en más de 2000 salas de cine norteamericanas. A pesar de todo, Sweeney insistía en estar completamente satisfecha con el trabajo realizado.

“Estoy profundamente orgullosa de esta película. Orgullosa de la película que ha hecho David (Michod, director de la película). Orgullosa de la historia que hemos contado. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resistente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Esta película es un símbolo de supervivencia, valentía y esperanza. A través de nuestras campañas, hemos ayudado a concienciar a muchas personas afectadas por la violencia doméstica. Todos nos sumamos a esta película con la convicción de que la historia de Christy podría salvar vidas. Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron, y seguirán creyendo en esta historia durante muchos años. Si Christy le ha dado a una sola mujer el valor para dar el primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito. Así que sí, estoy orgullosa”, continuaba la actriz en su publicación.

Sydney Sweeney en 'Christy'

En el ojo del huracán

En la película, titulada tras su protagonista, Sweeney da vida la histórica boxeadora Christy Martin, una de las más famosas de los años 90 y quien fue un auténtico ejemplo de superación tanto dentro como fuera del ring. Porque en su vida también vivió un duro episodio después de que su entrenador y marido intentase asesinarla. De ahí el mensaje de apoyo al resto de mujeres por parte de la actriz, a pesar de no estar pasando tampoco por su mejor momento en cuanto a reputación global se refiere.

Su última entrevista concedida, en la que era preguntada por su polémico anuncio de vaqueros para la marca American Eagle, ha vuelto a poner a la actriz de Cualquiera menos tú en el foco de acusaciones conservadoras e incluso racistas. Con la tercera temporada de Euphoria en el horizonte, Sweeney pasa sin duda por su momento más complicado en su corta carrera, aunque aun le quedan proyectos por delante que puedan devolverle la aclamación popular.