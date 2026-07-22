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La segunda ciudad más fría del mundo supera su récord de calor: los termómetros llegan a los 39,5ºC por primera vez en 34 años

El evento ha sido tan inusual y sorprendente para los ciudadanos que han compartido videos cocinando sobre superficies expuestas al sol

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Un bombero rocía de agua en Astaná junto a un niño ante la ola de calor de los últimos días (Gov.KZ)
Un bombero rocía de agua en Astaná junto a un niño ante la ola de calor de los últimos días (Gov.KZ)

La Organización de Meteorología Mundial (OMM) ya avisó el pasado 3 de julio que los fenómenos meteorológicos extremos intensificarían sus efectos en todo el globo terráqueo debido a la llegada de El Niño. Este es un evento climático natural que ocurre cada dos y siete años y dura entre unos 9 o 12 meses. Su poder hace que la superficie del mar aumente la media de su temperatura en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, lo que acaba teniendo unas consecuencias por todo el planeta. Cuando esto sucede, aumenta la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas, entre otros fenómenos.

De este modo, aunque el verano solo ha hecho más que empezar, hasta las ciudades más frías han sufrido las primeras consecuencias. Concretamente, la capital de Kazajistán, Astaná, ha batido su récord de calor por primera vez en 34 años. La históricamente conocida como la segunda capital más fría del planeta registró 39,5ºC el pasado 14 de julio, una temperatura cuatro grados superior a la máxima del año pasado en estas fechas, según Euronews.

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Apenas tres semanas antes, la metrópoli ya había batido otra marca histórica al registrar 36,8ºC, reflejando una preocupante y acelerada dinámica de calentamiento global. Pero esta ola de calor extrema no se limita a la capital kazaja. Y es que al suroeste, las temperaturas han escalado hasta los 44ºC, mientras que en las regiones del sur y sureste se han disparado hasta alcanzar valores de entre 45ºC y 48ºC. El evento ha sido tan inusual y sorprendente para los ciudadanos que han compartido videos cocinando sobre superficies expuestas al sol, mientras el Servicio Hidrometeorológico Nacional, Kazhydromet, advierte de que el país se calienta más rápido que la media mundial, habiendo registrado en 2025 su año más cálido de la historia.

Un camión rocía litros de agua en Astaná ante la ola de calor de los últimos días (Gov.KZ)
Un camión rocía litros de agua en Astaná ante la ola de calor de los últimos días (Gov.KZ)

“Kazajistán y Uzbekistán se enfrentarán a los aumentos más pronunciados de las tasas de mortalidad”

El gobierno kazajo ha informado a través de sus redes sociales que en Almaty, “los árboles, arbustos y flores son regados todos los días como parte del mantenimiento de vegetación”. Concretamente, estos trabajos se realizan por la noche o temprano por la mañana, ya que es cuando la temperatura está más baja y el suelo absorbe bien la humedad.

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No obstante, el calor tiene un impacto sanitario inminente. Según UNICEF, casi tres cuartas partes del territorio kazajo están expuestas a riesgos climáticos que amenazan la salud. El Banco Mundial proyecta que las muertes por calor en la región de Europa y Asia Central podrían triplicarse para el año 2050 si no se implementan medidas drásticas de adaptación. Ante este panorama, Hans Henri Kluge, director regional de la OMS para Europa, advierte con dureza: “Las previsiones indican que Kazajistán y Uzbekistán se enfrentarán a los aumentos más pronunciados de las tasas de mortalidad relacionadas con las olas de calor en Asia Central a corto plazo, y eso en escenarios climáticos moderados".

Por lo que, como expone, “lamentablemente, la situación empeorará”. Kluge insta a una acción política inmediata para mitigar estas muertes, señalando que: “Todos los países —incluido Kazajistán— necesitan un plan de acción sobre salud y calor antes del próximo verano, no durante el mismo”.

Un camión rocía litros de agua en Astaná ante la ola de calor de los últimos días (Gov.KZ)
Un camión rocía litros de agua en Astaná ante la ola de calor de los últimos días (Gov.KZ)

Por otro lado, la crisis ambiental también está golpeando de forma crítica los recursos naturales de la región. Saulet Sakenov, analista de proyectos climáticos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Kazajistán, detalla los efectos en el terreno: “Casi toda la región está experimentando olas de calor más frecuentes y prolongadas durante la estación cálida”.

La analista advierte de que los glaciares del país han perdido entre un 14% y un 30% de su masa desde 1950, lo que conducirá a un colapso hídrico en todo el globo terráqueo: “A finales de siglo, a medida que se agoten las reservas de los glaciares, nos enfrentaremos a un período de grave escasez de agua. Los caudales de los ríos Syr Darya, Ili y otras cuencas fluviales de montaña disminuirán significativamente, lo que supondrá un riesgo para la seguridad hídrica, alimentaria y energética en toda Asia Central”, determina.

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