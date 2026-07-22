Felipe VI concede su sexto Toisón de Oro: la máxima distinción de la Corona pasa de la reina Sofía al expresidente de Portugal

Los reyes dan el Toisón de Oro. (Europa Press)

Felipe VI ha concedido el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro al expresidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, apenas un año después de haber entregado esta distinción a su propia madre, la reina Sofía. Este gesto no solo refuerza el respeto institucional entre España y Portugal, sino que también revela el lado más humano y próximo del monarca, quien ha subrayado en más de una ocasión la profunda relación que une a ambas familias, mucho más allá de los despachos oficiales.

El acto se formalizó mediante el Real Decreto 629/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado y refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un trámite que encierra, tras su lenguaje protocolario, una historia de afectos, complicidades y guiños familiares. Felipe VI ha querido dejar constancia pública del “real aprecio” hacia el expresidente, al que define como amigo y vecino. En palabras del Rey, el recíproco afecto entre ambas familias es tan evidente que incluso sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han encontrado en Lisboa un territorio de referencia y un anfitrión de confianza.

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Rebelo de Sousa fue el anfitrión de la princesa Leonor en su primer viaje internacional en solitario a la capital lusa en 2024, un debut institucional que quedó grabado en la memoria de la heredera. Al mismo tiempo, la infanta Sofía acaba de completar su primer año en el campus de Forward College de Lisboa, un hecho que el propio Felipe VI evocó con orgullo y cercanía durante el encuentro oficial celebrado en el Palacio Real, en febrero de este año, para despedir al presidente saliente.

Un traspaso simbólico entre generaciones

La entrega del Toisón de Oro a Marcelo Rebelo de Sousa representa mucho más que un reconocimiento institucional: simboliza la continuidad de una tradición dinástica, marcada por la entrega y la lealtad. El año pasado, la reina Sofía recibió esta máxima distinción, en homenaje a toda una vida dedicada al servicio de la Corona, a la estabilidad de la institución y al respaldo constante a su hijo, el actual monarca. Felipe VI quiso así rendir un tributo público a su madre, agradeciendo décadas de entrega silenciosa y ejemplaridad.

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Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

Ahora, el collar pasa a manos de un referente político y personal, consolidando el selecto grupo de galardonados bajo el actual reinado. Además de la reina Sofía, el Toisón ha sido entregado a personalidades como Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent, pilares de la democracia y la transición española, así como a la propia princesa Leonor, quien recibió la condecoración en una emotiva ceremonia por su décimo cumpleaños, en 2018, coincidiendo con los 50 años de Felipe VI.

El gesto hacia Rebelo de Sousa refuerza el carácter internacional y familiar de la orden, ya que se trata del primer líder extranjero que la recibe de manos del actual monarca. El decreto subraya la “tradicional amistad” entre Portugal y España, pero el tono de las palabras reales y la calidez de los encuentros evidencian que, más allá de la política, existe una conexión real y una admiración mutua.

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El Toisón de Oro como reflejo de una nueva etapa

La Insigne Orden del Toisón de Oro mantiene su prestigio como la máxima distinción que puede conceder la Corona española. Fundada en 1430, su historia se ha tejido entre monarcas, líderes políticos y protagonistas de momentos decisivos para España. Felipe VI ha utilizado esta herramienta no solo para premiar trayectorias, sino para dar visibilidad a aquellos que han contribuido a fortalecer la convivencia, la proyección internacional y la estabilidad de la institución.

El rey Felipe impone el Toisón de Oro a su madre la reina Sofía. (EFE/JJ Guillén)

La última entrega, a Rebelo de Sousa, tiene un valor añadido por la vinculación académica y personal con las hijas del monarca. La presencia de Leonor y Sofía en Lisboa ha sido mencionada por el propio rey como prueba de la confianza y la sintonía entre ambas familias. Rebelo de Sousa, anfitrión y consejero en los primeros pasos diplomáticos de la princesa, se convierte en custodio de una distinción que, hasta hace poco, lucía la reina Sofía. Esa cadena invisible de afectos, reconocimientos y gestos de complicidad enlaza el pasado y el presente de la familia real, asegurando que la máxima distinción de la Corona viaje de generación en generación.

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