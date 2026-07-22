La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

Una vista de dron muestra un edificio en construcción en un complejo de viviendas de Seseña, al sur de Madrid. (REUTERS/Guillermo Martínez)

La construcción de vivienda protegida en España alcanzó en el primer trimestre de 2026 su mayor volumen en 14 años, con 5.215 calificaciones definitivas, un 74,9% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato, publicado este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el boletín número 57 del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS), sitúa la producción de vivienda asequible en niveles no vistos desde 2012.

El informe del OVS señala que el aumento proviene principalmente de Cataluña, donde se construyeron aproximadamente seis de cada diez unidades protegidas del trimestre. La comunidad actúa así como motor casi exclusivo de un dato que, sin su aportación, ofrecería un panorama bastante más modesto para el resto del territorio.

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Dentro del total de 5.215 calificaciones definitivas, el 75% corresponde al régimen general de protección. Por tipo de promotor, el 60% de las viviendas fue impulsado por el sector privado, mientras que el 40% restante provino de promotores públicos, que registran su mejor marca desde que el ministerio inició este registro en 2014.

Más alquiler social que pisos en propiedad

En cuanto al régimen de tenencia, el alquiler gana terreno de forma acelerada: el 41% de las viviendas protegidas terminadas en el trimestre se destinaron al arrendamiento, frente al 27% que se adjudicaron en propiedad. El OVS también recoge un fuerte empuje en la rehabilitación de vivienda protegida, con 21.155 calificaciones definitivas y 19.613 provisionales, lo que supone incrementos interanuales del 72,3% y del 90,7%, respectivamente.

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La vivienda libre también registra cifras positivas. Se terminaron 25.480 unidades en el primer trimestre, un 17,8% más que en el mismo periodo de 2025. Las viviendas iniciadas, que anticipan la oferta futura, ascendieron a 39.196, un 12,7% más en términos interanuales y la cifra más alta de los últimos 18 años.

Las compraventas se moderan, pero los precios siguen al alza

El mercado de compraventa, en cambio, ofrece una lectura más matizada. Las transacciones escrituradas cayeron un 11,3% interanual hasta las 163.322 operaciones, con la vivienda usada como protagonista absoluta: por cada inmueble de obra nueva formalizado ante notario se firmaron once de segunda mano. La demanda extranjera también retrocedió: los compradores foráneos realizaron 26.977 transacciones, un 17,6% menos que un año antes, aunque su peso sobre el total se mantiene en el 16,5% del mercado.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

El precio de la vivienda libre, por su parte, no da señales de moderación. El valor medio de tasación subió un 13,9% interanual hasta los 2.316 euros por metro cuadrado, el nivel más elevado de todo el periodo analizado por el OVS desde 2018. La vivienda nueva y la usada se encarecieron a un ritmo prácticamente idéntico, del 13,9% y el 13,8%, respectivamente. La brecha con la vivienda protegida se amplía: su precio medio se situó en 1.222 euros por metro cuadrado, un 46,9% por debajo del de la vivienda libre usada, la mayor diferencia registrada en la serie histórica.

Un tercio de los ingresos se destinan a la vivienda

Según el Banco de España, una familia necesita 8,03 años de renta bruta disponible para adquirir una vivienda, frente a los 7,38 años de hace un año, y destina el 36,1% de su renta anual al esfuerzo hipotecario sin deducciones. La riqueza inmobiliaria de los hogares españoles alcanzó los 4,4 billones de euros en el trimestre, con un avance interanual del 12,9%.

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En el capítulo de financiación, el OVS recoge 131.554 hipotecas constituidas sobre vivienda en el primer trimestre, un 9,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El importe total prestado ascendió a 22.686 millones de euros, con una subida interanual del 21,7% y un valor medio por operación de 172.443 euros. La morosidad hipotecaria para adquisición de vivienda se redujo hasta el 1,6%, su nivel más bajo de la serie.