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La autora de ‘La asistenta’, Freida McFadden, revela su verdadera identidad: ‘Estoy harta de mantenerlo en secreto, no tengo nada que ocultar’

La escritora súperventas ha decidido poner fin al misterio de su nombre y ha confesado que se llama Sara Cohen y que simplemente quería preservar su anonimato

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Freida McFadden, la autora de 'La asistenta, que a menudo usaba pelucas, ha desvelado su verdadera identidad
Freida McFadden, la autora de 'La asistenta, que a menudo usaba pelucas, ha desvelado su verdadera identidad

La autora que firma sus obras bajo el pseudónimo de Freida McFadden ha decidido poner fin al misterio sobre su verdadera identidad. En una reciente entrevista con USA Today, McFadden ha confirmado que su nombre real es Sara Cohen, y ha relatado que, paralelamente a su carrera literaria, ha ejercido la medicina especializada en trastornos cerebrales. Cohen ha manifestado que ha llegado el momento de desvelar este secreto y ha señalado que siempre ha intentado proteger su vida privada para no interferir con su profesión médica.

Sara Cohen, conocida mundialmente como Freida McFadden, ha vendido más de nueve millones de ejemplares de sus novelas, según las cifras de su editorial, Penguin Random House. Sus libros, traducidos a más de cuarenta idiomas, cuentan con derechos adquiridos para adaptaciones cinematográficas y televisivas.

La autora, que se dio a conocer por la franquicia literaria La asistenta, cuyas historias protagoniza Millie, una asistenta marcada por una moral ambigua, y ha consolidado a McFadden como una de las voces más leídas dentro del género del thriller literario.

Médica de día, escritora de noche

En sus declaraciones a USA Today, Cohen ha reconocido que tomó la decisión de apartarse de la medicina parcialmente un año después de la publicación de La asistenta en 2022. Desde entonces, ha reducido su actividad como médica a una o dos veces al mes y su entorno profesional ha respetado su deseo de mantener la identidad literaria en secreto, a pesar de que algunos compañeros llegaron a descubrirlo. Cohen ha subrayado que su intención era evitar que la revelación de su faceta de escritora pudiera poner en riesgo su ejercicio profesional.

'La asistenta', de Freida McFadden (Suma)
'La asistenta', de Freida McFadden (Suma)

La trayectoria de Freida McFadden ha estado rodeada de incógnitas. Antes de esta revelación, su identidad era objeto de especulación en medios y redes, donde se llegaba a debatir si se trataba de una autora real o de un seudónimo compartido por varios escritores. Su presencia pública ha sido escasa y siempre discreta, mayoritariamente a través de videollamadas en las que ha recurrido, según algunas fuentes, a pelucas para mantener su anonimato.

El éxito de la serie The Housemaid ha situado a McFadden en la cima de las ventas internacionales y en plataformas como Amazon, donde sus obras han permanecido durante ochenta y tres semanas entre los títulos más vendidos. Además, el personaje de Millie ha protagonizado varias entregas que han sido traducidas y distribuidas en diferentes países, llegando incluso al número uno en la versión Kindle y ocupando puestos destacados en librerías y supermercados.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en 'La asistenta' (Diamond Films)
Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en 'La asistenta' (Diamond Films)

En opinión de la propia Cohen, compartir ahora su identidad supone cerrar una etapa. “Estoy en un momento de mi carrera en el que estoy cansada de mantener esto en secreto. Estoy cansada, harta de que la gente debata si soy una persona real o si soy tres hombres. Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar”, ha explicado al medio USA Today.

De la ‘autopublicación’ a ser una súperventas

Desde el lanzamiento de su primer libro ‘autopublicado’ en 2013, The Devil Wears Scrubs, la autora ha construido un estilo literario en el que las mujeres con ocupaciones ordinarias se enfrentan a situaciones extremas. De día médica, de noche escritora, Cohen ha compaginado ambas carreras hasta hacer de la escritura su actividad principal. Tras los rechazos editoriales iniciales, optó por la autoedición y su único objetivo, según relató en una entrevista para The Washington Post, era “tener un libro físico en las manos”.

El salto se produjo con la publicación de La asistenta por el sello Bookouture en abril de 2022, momento desde el que la obra ha permanecido durante sesenta semanas en la lista de éxitos del New York Times. La adaptación cinematográfica de la novela, realizada por Paul Feig para Lionsgate y protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, ha confirmado el fenómeno: la producción ha recaudado cerca de 400 millones de dólares a partir de un presupuesto de 35 millones de dólares, según ha recogido Variety.

Trailer 'La asistenta'

Pese a la proyección internacional y a contar con una legión de seguidores autodenominados “McFans”, Freida McFadden ha mantenido su perfil bajo, rehusando actos públicos y firmas de libros, una decisión motivada tanto por el deseo de preservar su intimidad como por la incomodidad que le generan las apariciones y entrevistas. “Aunque no haya revelado mi verdadero nombre hasta ahora, siento que siempre he compartido mi yo real y que todo lo que he contado ha sido la verdad”, ha afirmado al medio USA Today. Según sus propias palabras, sus novelas no buscan un significado profundo; su ambición es exclusivamente entretener.

La revelación de su verdadera identidad no alterará la firma de sus próximos trabajos, ya que Cohen mantendrá el pseudónimo literario de Freida McFadden, según ha confirmado la propia autora en declaraciones a USA Today.

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