Charlize Theron y Matt Damon ya fueron amantes antes de ‘La Odisea’ en una de las últimas películas dirigidas por Robert Redford: “Éramos bebés cuando lo hicimos”

Charlize Theron y Matt Damon vuelven a protagonizar un romance en una película 25 años después. (Montaje realizado por Infobae España)

Poco tienen que ver el fútbol y el cine, aunque aquí va una frase que sirve para ambos mundos: los buenos se entienden entre ellos. Los rodajes, al igual que los partidos, son un trabajo en equipo en el que la calidad de los profesionales puede ser decisivo a la hora de que las películas salgan bien o mal.

El último ejemplo lo tenemos en La Odisea, una película que reúne a una cantidad de estrellas pocas veces vistas juntas en la gran pantalla, y con la que cabría tener dudas de si tanto famoso junto podrá llegar a buen puerto. El resultado no podría ser mejor: cada intérprete se ajusta a su papel y lo enriquece a su vez, sobre todo cuando se produce cierta química entre ellos, como en el caso de Matt Damon y Charlize Theron, Odiseo y Circe en la película, que mantienen una relación de amantes perfectamente creíble.

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Ahora bien, lo cierto es que en su caso ya habían interpretado una relación similar frente a la cámara 25 años atrás, cuando ninguno de los dos era todavía la estrella en la que se convertirían con el tiempo. Charlize Theron y Matt Damon se conocieron en La leyenda de Bagger Vance (2000), un largometraje coprotagonizado por Will Smith y dirigido por el recientemente fallecido Robert Redford, al que, tras una exitosa trayectoria como actor, ya le quedaban pocas películas que dirigir: Leones por corderos (2007), La conspiración (2010) y Pacto de silencio (2012).

Tráiler oficial de ‘La Odisea’: la nueva película de Matt Damon y Charlize Theron, dirigida por Christopher Nolan

Cuatro ganadores de un Oscar en el reparto

En La leyenda de Bagger Vance seguimos a un prometedor golfista, Rannulph Junuh (Matt Damon), que ha quedado traumatizado y aislado tras la Primera Guerra Mundial. Su vida cuando recibe la oportunidad de participar en un torneo de exhibición en Savannah para ayudar a su antigua novia (Charlize Theron). Sin fe ni talento, Junuh recupera el sentido de su vida gracias a Bagger Vance (Will Smith), un enigmático caddie que, a través del golf, lo guía en un viaje filosófico para sanar sus heridas emocionales y reencontrar su verdadero swing.

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Como vemos, la película de Robert Redford utiliza el deporte como pretexto para abordar temas más profundos sobre las emociones humanas, algo que la crítica reconoció en sus reseñas. “Podría haberla atiborrado de clichés y emociones baratas, pero no: Redford maneja una película de deportes como Billie Holiday una canción facilona: encontrando el amor y el dolor detrás de la historia”, destacó en su momento Roger Ebert, uno de los críticos más famosos del mundo.

Matt Damon, Charlize Theron y Will Smith en 'La leyenda de Bagger Vance'. (20th Century Fox)

Otros expertos destacaron las interpretaciones del elenco, algo que no es de extrañar dado que cuatro de los intérpretes principales acabarían ganando un premio Oscar: Will Smith (por El método Williams en 2021), Matt Damon (al Mejor guion original en 1998 por El indomable Will Hunting), Charlize Theron (por Monster en 2004) y Jack Lemmon (por partida doble, en Escala en Haway en 1956 y Salvad al tigre en 1974), quien desempeñó su útlimo papel en La leyenda de Bagger Vance y ni siquiera aparece en los créditos de la película debido a una decisión de estilo y al respeto por su papel.

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El legendario actor hizo una breve intervención como el narrador anciano que abre y cierra la historia. Sin embargo, prefirió no figurar en los créditos oficiales de la película (que marcó su última aparición cinematográfica) para darle todo el protagonismo a los jóvenes actores principales y mantener el tono nostálgico de su cameo. De este modo, Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron se quedan todo el protagonista de la cinta, con una pareja de enamorados que, 25 años más tarde, volvería a reencontrarse en La Odisea. “Hicimos la primera toma y pensé: ‘Dios mío, hicimos esto cuando éramos bebés’, y aquí estamos, dos personas mayores”, ha reflexionado la actriz ahora.