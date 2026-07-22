El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

Víctor de Aldama (Europa Press)

El Tribunal Supremo ha ordenado el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Víctor de Aldama, tras declararse firme la condena por el llamado ‘caso mascarillas’, donde resultaron condenados el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García. La decisión, confirmada en una providencia de la Sala de lo Penal y recogida por Europa Press, supone la anulación de restricciones como la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer cada 15 días ante la justicia.

La Sala considera que “la consecuencia lógica del dictado de la sentencia firme es el decaimiento de las medidas cautelares”. Por tanto, Aldama recupera la libertad de movimientos perdida durante la instrucción del caso. El Supremo le había condenado a cuatro años de prisión por delitos de organización criminal y cohecho. Sin embargo, los magistrados aplicaron la atenuante de colaboración muy cualificada, lo que permitió suspender la ejecución de la pena.

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El tribunal reconoció la importancia de la ayuda prestada por el empresario, que consideró determinante para el avance de la investigación. “No cabe duda de la importancia de la colaboración prestada, desde la perspectiva de la persecución de actos graves de corrupción cometidos en el seno de una organización criminal en la que, como se ha dicho, estaba integrado un ministro del Gobierno”, señala la sentencia.

A pesar de la decisión del Supremo, Víctor de Aldama sigue bajo medidas cautelares dictadas por la Audiencia Nacional dentro de la investigación del ‘caso hidrocarburos’. El juez Santiago Pedraz mantiene la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado. Estas restricciones se mantendrán mientras continúe la instrucción de esa causa.

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Víctor de Aldama eludirá la cárcel por haber colaborado con la Justicia.

Condenas firmes para Ábalos y Koldo García

La sentencia firme del Tribunal Supremo afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor Koldo García, sentenciado a 19 años y ocho meses. Ambos fueron hallados culpables de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación por su participación en la adquisición irregular de material sanitario durante la pandemia.

El ‘caso mascarillas’ se ha consolidado como el mayore escándalo de corrupción ligados a la crisis sanitaria en España, implicando a altos cargos y empresarios en una trama de adjudicaciones y sobornos asociados a la compra de material de protección en los primeros meses de la pandemia. La sentencia del Supremo cierra la vía judicial principal, aunque persisten recursos y derivaciones en otras instancias.

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El fallo del Tribunal no solo modifica la situación de Aldama, sino que marca un precedente sobre la colaboración de los condenados en procesos de corrupción. Los jueces destacan que la cooperación activa puede influir en la aplicación de atenuantes y en la suspensión de las penas, siempre que sea clave para desarticular redes delictivas. Por su parte, Ábalos y García esperan el resultado de los recursos presentados, aunque la sentencia principal ya es firme.