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PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

El pacto forma parte de un paquete de medidas destinado a facilitar el acceso a la vivienda y a frenar algunas de las dinámicas que, a juicio del socio minoritario del Ejecutivo, están tensionando el mercado residencial

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Manifestantes portan pancarta con lema 'La vivienda nos cuesta la vida' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). (Ricardo Rubio - Europa Press)
Manifestantes portan pancarta con lema 'La vivienda nos cuesta la vida' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). (Ricardo Rubio - Europa Press)

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han cerrado un acuerdo para incorporar al próximo real decreto ley de vivienda una ampliación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida que permitirá a determinados inquilinos prolongar su contrato hasta dos años más si este vence antes del 30 de junio de 2028. El objetivo de esta medida, que está previsto que se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros, es ofrecer una mayor estabilidad a los inquilinos en un momento en el que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales y económicas de nuestro país.

Según fuentes de Sumar, el pacto forma parte de un paquete de medidas de mayor alcance destinado a facilitar el acceso a la vivienda y a frenar algunas de las dinámicas que, a juicio del socio minoritario del Ejecutivo, están tensionando el mercado residencial.

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La principal novedad del texto es la extensión temporal de la denominada prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Esta medida permitirá que los inquilinos cuyos contratos finalicen de aquí a dos años puedan solicitar una ampliación de otros dos años en las mismas condiciones vigentes, para reforzar así su estabilidad residencial.

Amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias

Desde Sumar destacan que la ampliación del plazo va a suponer un incremento considerable del número de potenciales beneficiarios. En concreto, estiman que la medida “amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias” respecto al marco anterior. En total, calculan que entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 podrán acogerse a esta prórroga “casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares”.

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Además, la formación considera que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para responder a las dificultades del acceso a la vivienda. En este sentido, las mismas fuentes subrayan que el nuevo decreto “incluye un amplio paquete de medidas que permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda, actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española”.

*Noticia en ampliación.

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