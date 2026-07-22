Toda las dudas sin resolver del Mundial 2030: de dónde será la final del torneo, a las sedes o el número de selecciones participantes

El trofeo del Mundial (REUTERS/Mandel Ngan)

Hace 41 días, el Mundial 2026 daba el pistoletazo de salida. Las 48 selecciones afrontaban sus primeros partidos de la fase de grupos con la ilusión y los sueños disparados. Era una carrera por la copa donde solo podía ganar uno. Mes y medio después, se conoce el nuevo rey del mundo: España. La Selección redujo a la nada a Argentina en un final impecable para los de Luis de la Fuente. Con la segunda estrella ya cosida al pecho de La Roja. Ahora surgen las dudas e incógnitas sobre el próximo Mundial, el de 2030, que se llevará a cabo en España, Marruecos y Portugal.

Dentro de cuatro años, la cita mundialista se disputará de nuevo en tres países, que se repartirán los duelos, aunque las incógnitas que rodean la próxima edición del torneo se agolpan. Cuáles serán las sedes, cuántas selecciones participarán o qué estadio acogerá la final del torneo son algunos de los interrogantes. Estas cuestiones están en el aire, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no las ha resuelto, aunque sí se ha pronunciado sobre algunas de ellas.

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El presidente de la FIFA se mostró satisfecho con la ampliación de cupos para la cita de 2026, pasando de 32 a 48 selecciones. “Estoy muy contento por el increíble éxito de esta Copa Mundial de la FIFA y, por supuesto, muy orgulloso de todo lo que ha ocurrido. Hemos visto imágenes y escenas incomparables de aficionados en los estadios y en las ciudades. Todas las grandes estrellas rindieron al máximo, despuntaron nuevos jugadores y selecciones debutantes, como Cabo Verde, y conocimos historias preciosas”, aseguró Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (AFP)

Sin embargo, también ha adelantado la posibilidad de seguir ampliando el número de selecciones participantes de 48 a 64. Una idea que ha respaldado Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Fue precisamente España quien albergó un Mundial con la ampliación de 16 a 24 selecciones en el año 1982. Después fue Francia la encargada de acoger la cita mundialista de 1998 en la que el torneo pasó de 24 a 32 selecciones. 28 años después volvía a ampliarse en el Mundial de 2026. Y ahora se plantea un nuevo cambio para la cita de 2030. Una cuestión todavía en el aire y que abre el debate sobre la calidad futbolística.

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Quién acogerá la final del Mundial 2030

Una de las grandes incógnitas de la próxima edición del torneo es dónde se llevará a cabo la final. El Santiago Bernabéu se presentaba como la opción favorita para hacer de escenario del gran duelo. Sin embargo, la FIFA todavía no ha tomado la decisión y ha surgido un segundo candidato en discordia. Desde el primer momento, Portugal se mantuvo fuera de la pelea por la final, dejando a España como gran candidata y Marruecos intentando meter la cabeza en la lucha.

Para ello, impulsó un proyecto con el que construir un estadio para la final, el Estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115.000 personas. El Bernabéu, que ya fue sede de la final en 1982, cuenta con un peso histórico relevante. Además, existe el objetivo de llevar nuevamente una final a Europa después de las ediciones celebradas en Doha y Nueva York, lo que le otorga cierta ventaja. Si España no organiza la final y esta se realiza en Marruecos, se sumarían cuatro finales consecutivas fuera de Europa, incluyendo la prevista en Riad para 2034.

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La FIFA concede a la candidatura de España, Portugal y Marruecos la organización del Mundial 2030

La situación de las sedes españolas presenta diversas complicaciones. Todavía no existe una confirmación oficial sobre las ciudades que recibirán partidos del Mundial 2030, aunque algunas ya han abandonado la candidatura y otras consideran hacer lo mismo. Málaga desistió hace un año de ser sede debido a que el Ayuntamiento decidió no remodelar La Rosaleda, ante el impacto económico y social que implicaría para los aficionados que el Málaga CF jugara dos temporadas fuera de su estadio.

Esta decisión cobra mayor relevancia tras el reciente ascenso del equipo a Primera División. Bilbao y San Sebastián, que también aspiraban a ser sedes, mantienen incertidumbre. En marzo, una inspección de la FIFA presentó nuevas exigencias, según informaron las instituciones vascas a finales de mayo. La FIFA iniciará el proceso de evaluación de las sedes a comienzos de 2027 y eliminará de inmediato aquellas que presenten dudas en cuanto a la financiación.

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