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Tom Hanks explica los cambios de Woody para ‘Toy Story 5′, calva incluida: “Algo se tenía que desgastar”

El actor echa la vista atrás con motivo del estreno este verano de la quinta entrega de la saga en la que vuelve a prestar su voz al vaquero

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Woody tenía una personalidad distinta en el primer guion de "Toy Story". (Captura de video)
Woody tenía una personalidad distinta en el primer guion de "Toy Story". (Captura de video)

Woody, el vaquero icónico de la saga Toy Story, vuelve a la pantalla en la quinta entrega con cambios notables que reflejan el paso de más de treinta años desde el estreno original. Tom Hanks, quien encarna su voz desde 1995, describe con precisión cómo el personaje revela las huellas del tiempo y del uso continuado por parte de sus dueños ficticios. “Ha sido jugado en exceso”, explica Hanks en una reciente entrevista para Entertainment Weekly, aludiendo a la transformación visible en el muñeco. “Tienes un sombrero de goma sobre una cabeza de goma una y otra vez, algo se tenía que desgastar”, comenta sobre el origen de la zona calva que ahora se distingue en la parte posterior de la cabeza de Woody.

Este detalle no es anecdótico ni decorativo: resume una decisión de producción orientada a plasmar la autenticidad del paso del tiempo en los juguetes. “No es plástico moldeado, está hecho de relleno y tela, y eso se asienta con el tiempo”, añade Hanks, enfatizando que Woody “ha cambiado físicamente, y ahora se aprecia una zona gastada y una figura menos firme”. El desgaste visible tras décadas de aventuras es una representación deliberada de cómo los objetos, igual que las personas, sufren transformaciones por la vida y el uso.

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La narrativa de Toy Story 5 toma este punto de partida y lo integra a un relato más amplio sobre la adaptación de los juguetes a la era digital. El personaje de Woody, que en las primeras películas representaba la figura del líder clásico y el juguete predilecto, se enfrenta ahora a su propia vulnerabilidad física y emocional. El guion sitúa al vaquero en un momento de transición, mientras sigue liberando juguetes olvidados con la ayuda de Bo Peep y Duke Caboom, lejos de la casa original de Andy y de su última dueña, Bonnie. El desgaste de Woody no solo es físico. El personaje atraviesa un proceso de introspección y adaptación a nuevas realidades, enfrentando la posibilidad de ser reemplazado por dispositivos electrónicos y observando cómo los niños se relacionan cada vez menos con los juguetes tradicionales. Esta dimensión emocional añade profundidad al relato y conecta con el público de distintas generaciones, que ha crecido junto a la franquicia.

Imagen de la famosa calva de Woody en 'Toy Story 5'
Imagen de la famosa calva de Woody en 'Toy Story 5'

El regreso a una saga emblemática

El estreno de Toy Story 5, programado para el 19 de junio, marca un punto de inflexión en la historia de la franquicia. Por primera vez, Andrew Stanton asume la dirección de una película principal de la serie, tras haber sido una de las figuras clave del “Brain Trust” de Pixar y coautor del guion original en 1995. Stanton, de 60 años, reconoce que este proyecto podría ser el último que dirige en el estudio, aunque seguirá vinculado a Pixar como vicepresidente creativo. El nuevo filme retoma a los personajes más queridos del universo Toy Story, incluido Woody, en un entorno donde la tecnología desafía el sentido y la vigencia de los juguetes clásicos. La historia arranca con un giro tecnológico: cincuenta figuras de acción de Buzz Lightyear despiertan en una isla desierta tras la caída de un cargamento, lo que da pie a nuevas dinámicas en el grupo y a la exploración del contraste entre lo analógico y lo digital.

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Stanton cita su propia experiencia vital como inspiración para abordar el envejecimiento de los personajes y la pérdida del protagonismo frente a las pantallas electrónicas. El tiempo invertido en la producción de cada película, según el director, equivale a obtener un título universitario: “Cuatro años pasan mucho más rápido mientras envejeces, y quiero que mis cuatro años duren lo máximo posible”, reflexiona Stanton, justificando su posible retiro de la dirección. El trabajo de Tom Hanks como Woody ha evolucionado junto al personaje. El actor relata que, a lo largo de cinco películas, la experiencia de grabación se ha mantenido sorprendentemente constante en su aspecto técnico, pero que la presión y la ansiedad de cada sesión siguen intactas. “Si pudieras haberme tomado en cualquiera de las grabaciones, experimenté la misma ansiedad, presión y exigencia física”, dice Hanks sobre la familiaridad del proceso.

El desgaste de Woody, lejos de ser un accidente, se convirtió en una oportunidad para que el equipo creativo y los actores reflexionaran sobre la longevidad y el valor sentimental de los juguetes. El propio Hanks, entre risas, señala también que el vaquero ha ganado “un poco de barriga” y ya no mantiene la misma firmeza que en sus años más jóvenes, lo que añade humanidad y realismo al personaje. La saga Toy Story ha mantenido un vínculo emocional con varias generaciones gracias a la honestidad en el retrato de sus protagonistas. En Toy Story 5, la evolución de Woody representa la aceptación del paso del tiempo, la adaptación a los cambios tecnológicos y la resiliencia frente a la obsolescencia. Estas transformaciones, reflejadas en su apariencia y su carácter, reafirman el lugar de Woody como un símbolo de la infancia, la memoria y el afecto duradero.

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