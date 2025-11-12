Adiós a los juguetes, los nuevos enemigos son las pantallas: ‘Toy Story 5′ ya tiene su primer tráiler

Tom Hanks y Tim Allen volverán a prestar su voz en "Toy Story 5". (Disney)

Casi tres décadas después del estreno de la primera película de la saga, las aventuras de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía siguen más vivas que nunca. Desde el estreno de Toy Story en 1995, el primer largometraje animado íntegramente por ordenador, Pixar Animation Studios no se ha cansado de revolucionar el sector. Y para revolución, la era digital, la nueva competencia en la atención por los niños.

Siete años después de estrenarse Toy Story 4, Disney y Pixar han presentado este miércoles el primer tráiler y póster de Toy Story 5, una quinta entrega que promete llevar a los juguetes más queridos del cine a un territorio completamente nuevo: el mundo de la tecnología. Así es como arranca el primer teaser trailer de la cinta, que verá la luz el próximo 19 de junio de 2026. Un nuevo paquete llega a la habitación de Bonnie, la hermana de Andy, que Rex y Slinky, los Señores Patata, y los míticos Woody, Buzz, Jessie y Perdigón miran con terror: el grupo se encuentra con Lilypad, una tablet con forma de rana que pondrá a prueba a los protagonistas, donde descubrirán que exista una nueva amenaza a la hora de jugar y que nada tiene que ver con como se hacía antes.

Dirigido por el autor de ‘Buscando a Nemo’

Dirigida por Andrew Stanton, autor de películas como Buscando a Nemo o Wall-E, la cinta verá la luz el próximo 19 de junio de 2026. Como ya adelantó Pete Docter, el máximo responsable creativo del estudio, la película abordará el enfrentamiento entre los juguetes de siempre contra las nuevas tecnologías. “Ha sido divertido y emocionante explorar cómo nuestro equipo de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir estas primeras imágenes con el público”, han explicado Stanton y la codirectora Kenna Harris.

En "Toy Story 5" los protagonistas deberán enfrentarse a Lilypad. (Disney)

La voz original de Lilypad está a cargo de Greta Lee, actriz conocida por Vidas Pasadas, The Morning Show y TRON: Ares. El reparto original regresa casi al completo: Tom Hanks vuelve como el siempre fiel vaquero Woody, Tim Allen retoma el papel del intrépido Buzz Lightyear, Joan Cusack se calza de nuevo las botas de Jessie y Tony Hale repite como el peculiar Forky. Además, Conan O’Brien se une a la saga dando voz a Smarty Pants, un juguete tecnológico para entretener en el baño.

“Nuestro objetivo era, del mismo modo que Steven Spielberg hizo con Indiana Jones y La guerra de las galaxias con George Lucas, llevar la animación a algo que pudiéramos disfrutar los veinteañeros o treintañeros”, ha asegurado el estudio. Desde sus inicios, Pixar Animation Studios, subsidiaria de The Walt Disney Company, ha sido sinónimo de innovación. Con títulos como Monstruos, S.A., Los Increíbles, Coco, Soul o Del Revés, el estudio californiano ha convertido la animación por ordenador en una forma de arte capaz de emocionar a generaciones enteras.