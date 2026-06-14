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La tarifa de la luz en España para este 15 de junio

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

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La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este lunes 15 de junio.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 15 de junio

Precio de media: 87.76 euros por megavatio hora

Precio máximo: 158.6 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.84 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 127.92 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 125.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.27 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 119.83 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.39 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 125.05 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.34 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 134.97 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.11 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.28 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.47 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.04 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.96 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.04 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 9.04 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 40.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.86 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 127.91 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 149.51 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 158.6 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 156.48 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 144.98 euros por megavatio hora.

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