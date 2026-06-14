Profesores, alumnos y padres cierran el curso con una manifestación en defensa de la educación pública en Madrid y recuerdan que la vuelta a las aulas empezará con una huelga

La marcha este domingo por el centro de Madrid en defensa de la enseñanza pública. (EFE/Víctor Lerena)

Miles de docentes, familias y estudiantes se han manifestado este domingo en Madrid en defensa de la enseñanza pública bajo el lema “Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende”. Los manifestantes reclaman el fin de la “infrafinanciación” de la red pública en una movilización que los convocantes consideran solo una antesala de una huelga indefinida anunciada de cara al mes de octubre.

La protesta, convocada por CCOO, UGT y la asociación de padres y madres CONFAPA, con apoyo de plataformas como Aprender sin Calor y del PSOE madrileño, ha recorrido el centro de la capital desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol y ha servido para reafirmarse en el paro indefinido con el que empezará el próximo curso tras meses de movilizaciones.

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Estas denuncias llegan después de que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, calificara de “incomprensible” la huelga indefinida que preparan los sindicatos. A su juicio, la convocatoria busca “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España.

Zarzalejo cuestionaba que las organizaciones convocantes anuncien movilizaciones pese a haber firmado el acuerdo sectorial actualmente vigente. La consejera sostenía que están reclamando medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año, una “contradicción” que, según ha dicho en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, “merece una reflexión”.

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Qué reclaman los sindicatos

La reducción de la carga lectiva figura entre las exigencias principales. Los convocantes reclaman la recuperación inmediata de 18 horas lectivas semanales en Secundaria y el inicio del proceso para rebajar a 23 horas la jornada lectiva en Primaria, al considerar que Madrid impone más horas de aula que la mayoría de comunidades autónomas.

El bloque de peticiones incluye también una revisión de la organización interna de los centros. CCOO y UGT afirman que el profesorado soporta tareas administrativas redundantes que restan tiempo de atención directa al alumnado y reducen su capacidad pedagógica.

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La situación de la Formación Profesional aparece como otro de los puntos del conflicto. Los sindicatos sostienen que las prácticas formativas, las funciones del profesorado prospector y el horario laboral del profesorado de FP carecen de un marco estructural justo, por lo que exigen un plan regulador que ordene esos tres ámbitos.

En paralelo, las dos organizaciones sitúan la inversión pública como una condición de fondo para cerrar el conflicto. CCOO y UGT denuncian una desinversión sostenida en personal, medios materiales y apoyos especializados que, a su juicio, debilita la escuela pública en favor de la red concertada y privada.

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Miles de docentes, familias y estudiantes marchan por Madrid en defensa de la enseñanza pública. (EFE/Víctor Lerena)

El calor en las aulas y la respuesta del Gobierno de Ayuso

Otra de las razones de la protesta ha sido la ausencia de medidas frente a las altas temperaturas en los colegios públicos al final del curso. Padres, madres y profesores han llevado también ese malestar a la manifestación con mensajes contra las “aulas horno” y contra lo que consideran desatención del Gobierno regional ante un problema que afecta a la salud de plantillas y alumnado.

La líder socialista madrileña, Reyes Maroto, ha pedido a la presidenta regional y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que “en lugar de confrontar” y de “humillar” a las familias y a la comunidad educativa, “como están haciendo con las trabajadoras infantiles, que llevan más de 60 días en huelga, que se sienten a negociar”.

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