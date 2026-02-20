Agencias

Woody y Buzz Lightyear se reunen para salvar a los niños de la tecnología en 'Toy Story 5'

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según muestra el nuevo tráiler de 'Toy Story 5' revelado este jueves.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de 'Toy Story 4' de 2019.

El primer adelanto también muestra a personajes legendarios de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, quienes ayudarán a defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, y contará con Tom Hanks como la voz de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

También se suman nuevos talentos, como Craig Robinson como Atlas, un alegre hipopótamo de juguete con GPS; Shelby Rabara como Snappy, un juguete con cámara; y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.

'Toy Story 5' está dirigida por Andrew Stanton ('Finding Nemo'), codirigida por Kenna Harris ('Ciao Alberto') y cuenta con la producción de Lindsey Collins ('Turning Red'), mientras que la banda sonora original volverá a correr a cargo de Randy Newman.

En total, la franquicia, cuya primera entrega estrenó en 1995, ha recaudado 3,3 mil millones de dólares en la taquilla mundial. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viva Suecia arranca la gira de 'Hecho en tiempos de paz' con 10 fechas agotadas

Con localidades vendidas en tiempo récord, la banda murciana inicia su recorrido nacional e internacional, sumando fechas en Valladolid, Valencia, Madrid y Ciudad de México, y reservando su cita más multitudinaria en Murcia tras lograr disco de oro

Viva Suecia arranca la gira

Gemini incorpora Lyria 3 en Gemini para generar pistas musicales de 30 segundos con IA a partir de texto e imágenes

Usuarios de la versión beta ahora pueden crear canciones breves utilizando inteligencia artificial, personalizando sonido y portada mediante comandos escritos o imágenes y editando detalles como voz, idioma e instrumentos, según ha detallado Google en su blog oficial

Gemini incorpora Lyria 3 en

El FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions Femenina

Más de mil días después, el conjunto catalán regresa al renovado recinto para luchar por un pase crucial en Europa, buscando llenar las gradas y reafirmar su papel de referente mundial ante el eterno rival, según el club

Infobae

Kim Jong Un desvela una batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y ensalza el poderío de Corea del Norte

Con la ceremonia de presentación de un nuevo sistema militar en Pyongyang y calificado como “el armamento de ataque intensivo más poderoso del mundo”, el dirigente norcoreano pretende demostrar avances en tecnología y consolidar la defensa del país ante rivales externos

Kim Jong Un desvela una

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Uber invertirá en instalaciones adaptables en urbes clave de Estados Unidos para optimizar la carga de eléctricos autónomos, incorporar energías limpias y reforzar la red contra crisis energéticas, utilizando inteligencia artificial y colaboraciones con proveedores tecnológicos, informó Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de