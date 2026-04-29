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Anne Hathaway desmiente los rumores sobre modelos despedidas por su talla en ‘El diablo viste de Prada 2′: “Hay mucha desinformación por ahí”

La actriz defiende que nunca hubo despidos, sino contrataciones de modelos con tallas inclusivas

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De izquierda a derecha, Anne Hathaway como Andy Sachs, Meryl Streep como Miranda Priestly y Stanley Tucci como Nigel Kipling in 'The Devils Wears Prada 2'. EFE/ MACALL POLAY/20TH ENTURY STUDIOS/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Crédito:
De izquierda a derecha, Anne Hathaway como Andy Sachs, Meryl Streep como Miranda Priestly y Stanley Tucci como Nigel Kipling in 'The Devils Wears Prada 2'. EFE/ MACALL POLAY/20TH ENTURY STUDIOS/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Crédito:

Anne Hathaway ha salido a aclarar una de las historias virales que han surgido durante la producción de El diablo viste de Prada 2, cinta que marca el regreso de la actriz ganadora del Oscar en el papel de Andy Sachs. La polémica se originó tras una revelación de Meryl Streep en una entrevista para Harper’s Bazaar, publicada el mes pasado, donde la intérprete contó que Hathaway intervino directamente con los productores para solicitar la inclusión de modelos de diversas tallas en el set. La declaración de Streep sorprendió a muchos, al resaltar la delgadez de las modelos contratadas inicialmente para una escena central de la película. Según la actriz, “Annie se dio cuenta también, y fue directo a los productores para asegurar que las modelos que aparecerían en la pasarela de nuestro filme no fueran tan esqueléticas”. Streep calificó a Hathaway como “una persona íntegra” en ese contexto.

La historia relatada por Streep rápidamente se viralizó y generó debate en redes sociales y medios de comunicación. La inquietud se centró en cómo se aborda la representación de la diversidad corporal en una franquicia que gira en torno al mundo de la moda. En la entrevista con Harper’s Bazaar, Streep mencionó que no esperaba ver modelos tan delgadas en el rodaje, lo que llevó a Hathaway a intervenir. Este episodio fue interpretado en redes sociales como un ejemplo de activismo dentro de la industria, pero también derivó en rumores sobre posibles despidos de modelos por su talla.

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En respuesta a la creciente atención, Hathaway explicó en el programa Good Morning America que el suceso en el set fue un momento breve, que ahora se ha magnificado fuera de proporción. Subrayó que nunca pidió que se despidiera a ninguna modelo, desmintiendo versiones que circularon en plataformas sociales. “Quiero aclarar que se está difundiendo una pequeña desinformación: nadie fue despedido por la inclusión de tallas”, afirmó Hathaway en la entrevista. “Nadie perdió su trabajo; de hecho, se crearon más empleos. Es difícil porque no puedo decir de qué trata la escena, pero hay una canción que Lady Gaga escribió y es maravillosa. ¿No es mejor ver distintos tipos de cuerpos representados en pantalla con esa música?” Este fragmento resume el núcleo de la controversia: la actriz pidió más diversidad, lo que derivó en la contratación de más modelos y no en exclusiones.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

Todas las formas son bellas

Durante la premiere mundial de El diablo viste de Prada 2 en la ciudad de Nueva York, Hathaway habló por primera vez en público sobre las declaraciones de Streep. Detalló que su observación se basó en la intención de que el público disfrutara más la escena si se mostraba una gama amplia de cuerpos, ya que “todas las formas son bellas”. Hathaway recordó que, al notar que las modelos presentes respondían a un perfil tradicional, pensó que la escena ganaría fuerza y conexión con la audiencia mostrando más diversidad corporal. “Simplemente me acerqué a los productores y pregunté: ‘¿No creen que la escena sería más sólida si adoptamos un enfoque más inclusivo respecto a las tallas?’”, relató la actriz.

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La respuesta de los productores fue inmediata y positiva, según Hathaway. Explicó que se mostraron apenados por no haberlo considerado antes, pero actuaron con rapidez y en cuestión de una hora ya estaban incorporando modelos de diferentes tallas al rodaje. La actriz enfatizó que la medida no implicó la salida de nadie del proyecto, sino que hizo el equipo más amplio y representativo. Hathaway insistió en que la intención siempre fue sumar, no restar, y que la inclusión debía reflejarse como un valor en la producción.

El diablo viste de Prada 2 se estrena en cines el 1 de mayo. Desde que se conoció la anécdota, Hathaway ha sido consultada repetidamente sobre el tema en entrevistas y eventos de prensa. La conversación sobre la diversidad y la inclusión en el cine y la moda ha cobrado protagonismo, impulsada por la visibilidad de los comentarios de Streep y las aclaraciones de Hathaway. La nueva entrega buscará, según sus protagonistas, reflejar una visión más amplia y contemporánea de la belleza, integrando a modelos de diferentes tallas en una de sus escenas clave. La expectativa del público y la crítica se centra ahora en cómo se plasmará este enfoque en pantalla.

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