España

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

La sentencia, además de constatar una irregularidad, impone una reparación efectiva. Los sindicatos celebran la decisión y apuntan que refuerza la lucha por la estabilidad del personal público

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Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – Organización Internacional del Trabajo - Perú – noticias -28 abril
Imagen de archivo de equipamiento para la prevención de riesgos laborales (Freepik)

El Tribunal de Instancia de Madrid ha anulado el cese de una funcionaria interina de la Comunidad de Madrid tras casi veinte años de servicio ininterrumpido en la Administración autonómica.  En una sentencia publicada este miércoles a la que ha tenido acceso Infobae, el tribunal ha reconocido el abuso de temporalidad sufrido por la empleada y obliga a su readmisión como trabajadora “indefinida por sentencia”, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera.

La resolución, ha explicado el tribunal, se ha apoyado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la aplicación de la Directiva 1999/70/CE. Y no se limita a constatar una irregularidad, sino que ha destacado la necesidad de sancionar de manera efectiva las situaciones de temporalidad abusiva en el empleo público.

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La funcionaria afectada era Técnico Medio en Prevención de Riesgos Laborales del Grupo A2 y desempeñó su labor en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Durante casi dos décadas, mantuvo una relación laboral continuada bajo un único contrato temporal, cubriendo funciones estructurales hasta que la Administración procedió a su cese en junio de 2024. El cese, ha explicado la sentencia, se debió a la finalización de un proceso selectivo y la toma en posesión de un funcionario de carrera. Y ante esta decisión, la trabajadora decidió recurrir judicialmente, contando con la dirección letrada de Beatriz González González.

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El sindicato FETAP-CGT celebra que la sentencia refuerza la lucha por la estabilidad

La sentencia, que aún no es firme y puede ser recurrida por la Administración, representa un hito en la aplicación práctica de la doctrina europea en la jurisdicción española.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

Así lo han celebrado diversas organizaciones sindicales, como FETAP-CGT, quienes han valorado en un comunicado el alcance de la resolución, que consideran refuerza la lucha por la estabilidad del personal público afectado por el abuso de temporalidad y marca un referente para futuros litigios.

“Durante años se han sostenido servicios públicos permanentes mediante nombramientos temporales, trasladando a las personas trabajadoras la inseguridad, la incertidumbre y las consecuencias de una mala gestión estructural”, han apuntado desde FETAP-CGT.

El TJUE cuestiona los mecanismos de España para frenar el abuso en la temporalidad

El pasado 14 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advirtió a España de que sus medidas previstas para sancionar este tipo de abusos en contratos temporales sucesivos en el sector público “no parecen ajustarse al Derecho de la Unión”, al no garantizar una respuesta eficaz frente a este tipo de prácticas.

El alto tribunal europeo señaló que la conversión de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija no constituye una medida suficiente, ya que mantiene al trabajador en una situación de temporalidad y no garantiza la estabilidad en el empleo.

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