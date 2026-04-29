España

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Invertirá 361.000 euros en adquirir 3.320. Hasta ahora hacía pedidos más pequeños pero duran menos de un año debido a los lavados y procesos de desinfección

Guardar
Detenido un hombre por estafar a jóvenes sudamericanos haciéndoles creer que van a jugar en un equipo de élite de España
La dentención del hombre. (X/Policía Nacional)

La Policía Nacional prepara la mayor compra de colchonetas ignífugas para los calabozos que hay en muchas de sus dependencias. La División Económica y Técnica del Cuerpo quiere invertir 361.548 euros en adquirir 3.320 de estos jergones en los próximos dos años. Hasta ahora había hecho compras más pequeñas, pero se ha dado cuenta que su continuo mantenimiento hace que pierdan sus características para repeler el fuego y que hay que destruir muchas por “las deficientes condiciones higiénicas en las que ingresan alguno de los detenidos”, que dañan el material.

“Una de las funciones que tiene la Dirección General de la Policía es velar por la vida e integridad física de las personas que se encuentren bajo su custodia, en los calabozos de las dependencias policiales por cometer algún ilícito legal”, señala la memoria justificativa del contrato. En 2018, la Secretaría de Estado de Seguridad dictó una instrucción para aprobar el “Protocolo de Actuación en las Áreas de Custodia de Detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que en su partado 4.J. recoge que “cuando los detenidos pernocten en calabozos deberán disponer de manta y colchón ignífugos de dotación oficial, que se encuentren limpios y en condiciones idóneas de uso (…)”.

PUBLICIDAD

Los últimos datos que maneja el ministerio del Interior revelan que el número de “detenidos e investigados” no ha hecho más que crecer desde año tras año. Si en 2020 hubo 415.000, en 2022 subió a 508.400 y en 2024 a 577.000. Aunque obviamente no todos pasan por un calabozo. La Policía Nacional compró en marzo de 2021 un total de 575 colchonetas ignífugas por 28.750 euros (a 50 euros la unidad); en julio de 2022 adquirió otras 680 por 57.570 euros (a 84 euros cada una de ellas): la tercer compra llegó en septiembre de 2024: 700 unidades por 59.169 euros (también a 84 euros).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Diego Radamés - Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Diego Radamés - Europa Press)

Estos contratos siempre se los ha llevado una empresa madrileña, llamada Sumicoltex, el nombre jurídico de Colchonerías Paco, con tienda en el distrito de Latina y fábrica en el municipio de Fuenlabrada. Ahora, la Sectretaría de Estado de Seguridad, cansada de hacer pedidos pequeños, ha decidido hacer un gran licitación de 3.320 colchonetas, por las que la Policía Nacional está dispuesta a pagar un máximo de 108.9 euros por unidad, un 29% más de lo que pagó por la última remesa que adquirió. La Dirección General de la Policía busca colchonetas con “unas características mínimas de seguridad y comodidad para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales que asisten a toda persona privada de libertad”. Las medidas mínimas serán 1,9 metros de largo y 60 centímetros de ancho.

PUBLICIDAD

Duran menos de un año

La Dirección General de la Policía reconoce que la reposición de este material es continua, “debido a que la durabilidad de las mismas es inferior a un año, por el desgaste que sufren tanto en su uso, como por el proceso de lavado y desinfección diaria con productos agresivos a las que son sometidas”. Es decir, que este uso continuado y los constantes lavados provocan que se vayan perdiendo las propiedades ignífugas. “Además, un número significativo de estas colchonetas se retiran del uso antes de un año, dado que cuando se detecta una infección parasitaria causada por las deficientes condiciones higiénicas en las que ingresan alguno de los detenidos, se procede a su retirada y quema para evitar contagios”.

Lo que se busca es colchonetas hechas de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC o poliuretano de alto gramaje, que sean de color azul oscuro o negro, con almohada incorporada. Debe tener resistencia a la tracción y el desgarro, impermeable y tratamiento antimicrobiano, incorporando barreras contra hongos y bacterias para evitar olores y degradación por fluidos corporales.

Temas Relacionados

Policía Nacional EspañaMinisterio del InteriorContratos PúblicosCalabozosComisaríasCriminalidadDelitosColchonetasEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Un equipo de investigadores ha desvelado el mecanismo celular detrás de la resistencia de las células cancerígenas

Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

La periodista ha hablado sin tapujos en una entrevista realizada por sus compañeros de programa en ‘Y ahora Sonsoles’, donde ella, por primera vez, ha dejado de ser la presentadora para convertirse en invitada

Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

Claudia rompe a llorar en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ante las palabras de Gerard: “Eres la que menos aporta y la que más se queja”

Los concursantes viven los días de más tensión tras el enfrentamiento de los dos participantes de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia rompe a llorar en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ante las palabras de Gerard: “Eres la que menos aporta y la que más se queja”

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Aldama tendrá que explicar el supuesto pago de comisiones y la gestión de contratos y beneficios; Koldo detallará el origen y la gestión de los fondos en efectivo; y Ábalos intentará justificar la procedencia de su patrimonio y desvincularse de las dádivas y adjudicaciones

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

El decreto de alquileres vive el día de la marmota y los socios de Sánchez piden pasar al plan B: “La urgencia no ha desaparecido”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open