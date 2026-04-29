Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

El logo del banco español Santander en Varsovia, Polonia. (REUTERS/Kacper Pempel)

El Banco Santander disparó su beneficio neto en un 60,3% durante el primer trimestre de 2026, según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En los tres primeros meses del año, la entidad financiera obtuvo unas ganancias de 5.455 millones de euros, impulsadas en gran parte por los ingresos procedente de la venta de su filial en Polonia.

Los resultados hechos públicos este miércoles detallan que el avance interanual en los beneficios del banco se reduce al 12,3% si se excluye la plusvalía de 1.895 millones de euros lograda con la desinversión en el país centroeuropeo. En concreto, sin tener en cuenta el impacto positivo en las cuentas de la venta de Santander Bank Polska, la cifra de beneficios se queda en 3.779 millones de euros.

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El resultado ordinario del banco, que calcula el beneficio generado por las actividades habituales y recurrentes excluyendo partidas extraordinarias como la venta en Polonia, creció un 12% interanual hasta alcanzar un nuevo récord con 3.560 millones de euros durante el primer trimestre. Tras estas cifras, la entidad ha reafirmado sus objetivos financieros para el ciclo 2026-2028, considerando las proyecciones económicas ya revisadas.

Menos oficinas y más ingresos

El avance en ingresos ha sido igualmente destacable, con un total de 15.140 millones contabilizados, apuntalado principalmente por el margen de intereses, que sumó 11.019 millones y reflejó también un incremento del 4%. Las comisiones aportaron 3.357 millones, cifra que creció en un 6% apoyada en la mayor dinámica de los clientes y el aumento en los volúmenes de las distintas áreas de negocio.

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Durante los primeros tres meses del año, los costes de personal se redujeron un 0,9%, situándose en 3.379 millones de euros. Los gastos de administración, por su parte, descendieron un 5,8% hasta un total de 1.923 millones. El banco contabilizó 828 millones en amortizaciones, un ligero incremento del 0,7%, mientras que las provisiones sumaron 765 millones, un aumento del 67,8%. El deterioro de activos financieros supuso 3.198 millones, un 3,9% más que el año anterior.

El logo del Banco Santander se ve en esta ilustración. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La reducción de la red física también ha continuado: el banco contaba con 6.589 oficinas, 1.034 menos que el año anterior, y el número de empleados descendió hasta 185.243 personas, tras una disminución de 11.260 trabajadores.

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Expansión en España en crédito, depósitos y beneficios

En el mercado nacional, Santander España cerró el trimestre con un beneficio de 1.286 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 12,1%. Los ingresos totales en el país alcanzaron 3.153 millones, con un margen de intereses que se expandió hasta 1.860 millones, un 4,6% más. Los costes totales descendieron un 3%, hasta 1.080 millones.

El balance nacional mostró una expansión del crédito a la clientela, que ascendió a 276.949 millones de euros (un 9% más), y de los depósitos, que sumaron 360.402 millones, un 4,8% más. Los fondos de inversión de clientes crecieron un 14,1 %, hasta 110.429 millones.

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Más de 2.000 millones de la banca minorista

En el desglose por áreas, la banca minorista reportó un beneficio de 2.009 millones de euros, representando una mejora del 9,2%. Los ingresos en esta división llegaron a 8.284 millones, con un crecimiento del 1,7%. La unidad de Openbank facturó 3.260 millones, aunque sus beneficios disminuyeron hasta 290 millones, una caída del 41%.

La banca de inversión registró beneficios por 889 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,9%, con un margen bruto de 2.384 millones, 13,2% más. Por otro lado, la división de gestión patrimonial y seguros sumó 493 millones de euros en beneficios, con ingresos por 1.000 millones y crecimiento en ambas líneas. El negocio de pagos multiplicó sus beneficios por cinco, hasta 20 millones, con una facturación de 383 millones, un 20,8% más.

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Al cierre de marzo, Santander sitúa su retorno sobre capital en el 17,3%, mejorando en 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin el efecto de la operación en Polonia, el retorno se coloca en el 15,2%. La ratio de capital CET1 ‘phased in’ alcanza el 14,4%, y la ratio de capital total sube hasta el 18,9%.