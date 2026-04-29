Karol G abre una nueva tanda de preventa para sus próximos conciertos en España: cómo y cuándo conseguir entradas para el ‘Tropitour’

La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram

Karol G ha anunciado la segunda preventa de entradas para sus conciertos en España, en el marco de su esperado tour mundial ‘Viajando Por el Mundo Tropitour’. La artista colombiana, una de las figuras más destacadas de la música latina, ha reforzado su agenda en el país tras agotar la primera tanda de boletos, sumando tres nuevas fechas y ampliando así las oportunidades para que sus seguidores puedan verla en directo.

El lunes se realizó la primera preventa, que rápidamente evidenció la magnitud del fenómeno. La fuerte demanda registrada llevó al equipo de Karol G a ampliar el calendario, confirmando un total de seis conciertos en tres ciudades españolas. Este martes 29 de abril, desde las 10:00 horas, se activa la segunda preventa de entradas a través de la plataforma de Live Nation. Para acceder, es necesario registrarse previamente en el sitio web oficial. Los boletos estarán disponibles inicialmente en Ticketmaster, donde los usuarios ya pueden realizar su registro. La venta general comenzará el 30 de abril, abriendo el acceso a todo el público. Los precios parten desde 70 euros para las entradas más económicas, con opciones premium orientadas a quienes buscan una experiencia más completa.

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Fechas y ciudades de los conciertos en España

Karol G se presentará en seis ocasiones en España como parte del ‘Tropitour’. El itinerario incluye paradas en Madrid, Barcelona y Sevilla. Las fechas y recintos confirmados son los siguientes:

3 de junio de 2027, Estadi Olímpic de Barcelona

4 de junio de 2027, Estadi Olímpic de Barcelona

11 de junio de 2027, Estadio de la Cartuja en Sevilla

12 de junio de 2027, Estadio de la Cartuja en Sevilla

24 de junio de 2027, Estadio del Riyadh Air Metropolitano de Madrid

25 de junio de 2027, Estadio del Riyadh Air Metropolitano de Madrid

La ampliación de fechas responde al extraordinario interés que ha generado la gira. Según la información divulgada, la primera preventa se agotó en tiempo récord, lo que impulsó a los organizadores a añadir nuevas actuaciones y recintos, permitiendo que más seguidores accedan a la experiencia en vivo.

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La segunda preventa comienza el 29 de abril a las 10:00 horas, gestionada por Live Nation. Para participar en esta etapa, los interesados deben haber completado el registro previo en el sitio de la promotora. Una vez finalizada la preventa, la venta general de entradas está programada para el 30 de abril, momento en el que se liberarán los boletos restantes al público en general. Los precios de las entradas inician en 70 euros, aunque existen alternativas premium para quienes buscan acceso preferente o experiencias adicionales. El sistema de venta se implementa de forma digital a través de Ticketmaster, con la posibilidad de elegir entre diferentes ubicaciones y paquetes. La organización ha advertido sobre la importancia de comprar entradas únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes, señalando que la demanda es especialmente alta y que las fechas podrían agotarse rápidamente.

La popular artista Karol G se presenta con energía en un vibrante espectáculo visual, encapsulando la magnitud de sus giras en estadios de fútbol masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así será el ‘Tropitour’

El éxito de la convocatoria para el ‘Tropitour’ en España quedó demostrado desde la apertura de la primera preventa. La artista, que recientemente brilló en el festival Coachella, recibió una avalancha de solicitudes, obligando a los organizadores a revisar la logística y sumar más funciones en las ciudades con mayor demanda. Esta respuesta masiva refuerza la presencia de Karol G en el circuito internacional y consolida su vínculo con el público español. Las tres nuevas fechas —una adicional en Madrid, otra en Barcelona y una más en Sevilla— permiten que miles de fans adicionales accedan a los conciertos, contribuyendo a posicionar la gira como uno de los mayores eventos musicales del año.

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La gira ‘Viajando Por el Mundo Tropitour’ sirve como presentación mundial de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de Karol G, publicado en junio de 2025. El disco marca una nueva etapa en la carrera de la cantante, con un repertorio que fusiona cumbia, vallenato y pop latino. Parte de este material ya fue presentado en directo durante la actuación de Karol G en Coachella 2026, donde la artista anunció oficialmente el inicio del tour mundial.

El anuncio de la gira se formalizó el 21 de abril, aunque los rumores y expectativas entre los seguidores llevaban semanas circulando. Durante su segunda actuación en Coachella, Karol G cerró el show con un mensaje directo: “Nos vamos de tour”, confirmando así su regreso a los escenarios internacionales. La expectativa por el regreso de Karol G a España refleja el impacto global de la artista y la relevancia de su nuevo trabajo discográfico. La organización recomienda a los fans estar atentos a las plataformas oficiales para no perder la oportunidad de conseguir entradas en esta segunda preventa.

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