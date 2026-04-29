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Canadá acepta el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, trasladó esta posición a su homólogo marroquí, Naser Burita

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Ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand (REUTERS/Carlos Osorio)
Ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand (REUTERS/Carlos Osorio)

Por primera vez, el Gobierno de Canadá ha expresado su respaldo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, considerándolo una “base para una solución mutuamente aceptable” al prolongado conflicto entre Rabat y el Frente Polisario. La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, trasladó esta posición a su homólogo marroquí, Naser Burita, en una conversación difundida mediante un comunicado oficial.

En el comunicado, toma como referencia la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que respalda los esfuerzos internacionales para una solución al conflicto. La ministra subrayó el plan de autonomía como una “iniciativa seria y creíble” para alcanzar una solución justa y duradera, e insistió en la necesidad de lograr un acuerdo en conformidad con la ONU y sus resoluciones emitidas.

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En el marco de la conversación, la ministra de Exteriores manifestó su interés en visitar Marruecos en las próximas semanas, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar hacia un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo y la apertura entre ambos países. De este modo, Canadá se suma a un grupo de países que han optado en los últimos años por apoyar la propuesta marroquí. En el caso de España, esta posición se alcanzó en 2022, cuando Pedro Sánchez se lo trasladó al rey Mohamed VI a través de una carta.

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

Apoyo a Marruecos tras décadas de conflicto

El respaldo de Canadá al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental confirma una tendencia creciente de apoyo internacional a la propuesta marroquí, consolidando un escenario diplomático adverso para el Frente Polisario, que sigue defendiendo la autodeterminación del pueblo saharaui como única vía legítima. Este giro se inscribe en una dinámica iniciada hace años con el apoyo explícito de Estados Unidos, que bajo el mandato de Donald Trump se presentó como motor del reconocimiento de la propuesta marroquí en los principales foros internacionales y llevó a que otras potencias, como España, Francia y Reino Unido, se alinearan progresivamente a favor de Rabat.

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El conflicto, que remonta a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde de 1975, ha estado marcado por décadas de tensiones, un alto el fuego mediado por la ONU en 1991 y la promesa de un referéndum de autodeterminación que nunca llegó. La incapacidad para consensuar el censo, así como la inclusión de colonos marroquíes, impidió la consulta, lo que ha empujado a la comunidad internacional a buscar fórmulas alternativas centradas en la autonomía bajo soberanía marroquí.

Ottawa se suma ahora a la “hoja de ruta” impulsada por Washington y refrendada en resoluciones recientes de la ONU, que describen el plan marroquí como el único marco “realista” para futuras negociaciones. Mientras, el Frente Polisario insiste en que ninguna solución que no garantice la decisión del pueblo saharaui no será legítima. El futuro del territorio depende ahora de la presión internacional y de la capacidad de abrir diálogos con todas las partes implicadas, pero con los representantes saharauis con su poder de negociación totalmente reducido.

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