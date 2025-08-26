Meryl Streep revela su clave para envejecer con salud y dignidad: “A las mujeres jóvenes les diría que no se preocupen tanto por su peso. Hay cosas mejores”

Meryl Streep (REUTERS/Yara Nardi)

Meryl Streep, ganadora de tres premios Oscar y reconocida mundialmente por su talento actoral, no solo ha conquistado la gran pantalla, sino también el corazón de sus seguidores por su enfoque natural hacia la vida y el envejecimiento. En 2023, la actriz fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, un reconocimiento que recibió en Oviedo con humildad y orgullo. A sus 74 años, continúa en plena actividad profesional, participando en proyectos como El diablo viste de Prada 2, donde ha dejado huella con su carisma y talento.

Lejos de los estereotipos de belleza impuestos por Hollywood, Meryl ha adoptado una filosofía de vida que valora la salud, el bienestar físico y mental por encima de la apariencia superficial. La clave de su longevidad y vitalidad parece radicar en la sencillez: ejercicio moderado, una dieta equilibrada y un enfoque equilibrado del envejecimiento.

En una entrevista para O, The Oprah Magazine, Streep compartió cómo la influencia de su abuela ha moldeado sus hábitos de vida. Su abuela, quien vivió hasta los 93 años, nunca realizó ejercicio formal, pero llevaba una vida activa y ocupada. Para Meryl, este ejemplo ha sido fundamental, destacando que el ejercicio no tiene por qué ser algo impuesto o realizado dentro de un gimnasio. “Ella era muy activa, y no creo que hoy en día vivamos con ese ritmo. La vida diaria y sus tareas eran lo más efectivo”, expresó la actriz, enfatizando que, más allá de las recomendaciones sobre actividad física, la clave está en el movimiento cotidiano.

Este enfoque del envejecimiento y la vida saludable no solo se basa en la actividad física, sino también en aceptar los cambios que vienen con los años. Meryl no se afana por frenar el paso del tiempo, sino que prefiere “envejecer dignamente”. Como ella misma comentó, “tengo amigos que ya han muerto, así que, ¿por qué me quejaría de envejecer?”. Para ella, el envejecimiento no es algo que deba temerse ni evitarse, sino una parte natural de la vida.

La rutina de Meryl Streep

Su rutina de ejercicio se adapta a su estilo de vida, sin recurrir a entrenamientos intensivos o extenuantes. “Cuando tengo un papel que requiere esfuerzo físico, dejo de usar el ascensor y empiezo a subir escaleras”, contó, destacando lo sencillo y accesible que puede ser incorporar movimiento en la vida diaria. Además, la natación se ha convertido en uno de sus deportes favoritos, un ejercicio que le permite trabajar todo su cuerpo mientras reflexiona sobre su carrera y sus decisiones profesionales. “Cuando nado mis 55 largos, intento recordar las películas en las que he trabajado, pero ya no puedo… El pasado se ha convertido en una neblina”, confesó a The Guardian.

En cuanto a su alimentación, Meryl es una firme defensora de la comida orgánica, convencida de que la calidad de los alimentos es fundamental para la salud. En su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar, la actriz ha colaborado con la organización Mothers & Others, que aboga por una mayor conciencia sobre la industria alimentaria en los Estados Unidos. Streep es clara en su postura: no se trata de seguir dietas restrictivas ni centrarse obsesivamente en la pérdida de peso, sino de comer de manera consciente para nutrir el cuerpo.

“A las mujeres jóvenes les diría que no se preocupen tanto por su peso. Hay cosas mucho más importantes”, expresó en su discurso tras recibir el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Indiana en 2024. Y aunque promueve una alimentación saludable, también se permite disfrutar de sus caprichos, como una buena pizza de vez en cuando.