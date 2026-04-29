Froilán, pillado en una actitud muy cariñosa con una joven tras su regreso a España: “Parece que está muy integrada en su vida”

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón sale del aeropuerto tras llegar a España (Europa Press)

Este miércoles 29 de abril, Felipe Froilán ha vuelto a ocupar la primera plana. El hijo de la infanta Elena se ha convertido en el gran protagonista de la portada de Semana tras ser pillado junto a una joven durante su escapada a Madrid. Y es que la guerra en Oriente Medio obligó al royal español a trasladarse de nuevo a España, de forma temporal, tras tres años residiendo junto a su abuelo, el rey Juan Carlos I, en Abu Dabi.

Pese a que eran pocos los detalles que se conocían sobre el joven después de haber regresado a nuestro país. Sin embargo, este miércoles, la revista del corazón ha sacado a la luz un reportaje fotográfico que muestra que “Froilán está disfrutando mucho de esta nueva etapa” en la capital madrileña. Y no lo hace precisamente solo, pues las imágenes muestran al hermano de Victoria Federica abrazado a una atractiva joven en lo que parece ser algo más que un simple encuentro entre amigos.

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Portada de la revista 'Semana'

Ajenos a las miradas de los curiosos y a la constante vigilancia que suele rodear a los miembros de la Familia Real, Froilán y esta misteriosa chica se han dejado llevar por las calles de Madrid en un plan del que ahora se conocen todos los detalles. Las fotografías, exclusivas de la ya citada publicación, evidencian un paseo por el Retiro cargado de “miradas, sonrisas y complicidad”, ingredientes que han servido para que el nieto predilecto del rey emérito vuelva a ocupar los titulares de la prensa del corazón.

Lo que más ha llamado la atención de este reportaje no es solo la presencia de la joven, sino la actitud del propio Froilán. En las instantáneas, se percibe una “gran afinidad que existe entre ellos”, mostrándose cercanos y relajados, una imagen muy diferente a la tensión que el joven ha mostrado en otras etapas frente a la prensa. “La joven parece estar muy integrada en la vida de Froilán. Así lo demuestra el hecho de que ambos salieran juntos del domicilio en el que se está alojando Froilán desde que regresó a Madrid”, asegura Semana.

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Felipe Froilán en una imagen de archivo (Europa Press)

Este encuentro, que no ha pasado desapercibido para nadie, ha creado una incógnita: ¿quién es ella? Por el momento, la identidad de esta atractiva acompañante se mantiene bajo el velo del misterio, aunque su irrupción en la vida del joven llega en un momento de cambios profundos.

El historial amoroso de Froilán: de Mar Torres a Belén Perea

La aparición de esta nueva amiga especial obliga inevitablemente a echar la vista atrás y repasar un historial sentimental que, aunque discreto en los últimos tiempos, siempre ha sido intenso. Hasta la fecha, dos nombres han marcado la vida amorosa del sobrino del rey Felipe VI. El primero de ellos es el de Mar Torres. Su romance comenzó en la adolescencia y se extendió durante varios años marcados por constantes idas y venidas que mantuvieron en vilo a la prensa del corazón.

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Aquella historia, que parecía destinada a consolidarse, terminó definitivamente en 2020, cuando ambos decidieron poner fin a una etapa de altibajos que ya resultaba insostenible para ambos. Más reciente es su historia con la mallorquina Belén Perea. Ella fue su gran apoyo durante su mudanza a Abu Dabi y su estancia en los Emiratos Árabes. Sin embargo, y a pesar de la solidez que proyectaban, la relación terminó en junio de 2025. Desde entonces, al joven no se le había conocido ninguna vinculación especial, manteniendo un perfil bajo en lo que a conquistas se refiere... hasta ahora.

Imágenes de 'Así es la vida' de Froilán y Belén Perea en Ibiza. (Mediaset España)

El regreso de Froilán a Madrid no solo implica volver a sus raíces y a su círculo de amigos de siempre, sino también enfrentarse de nuevo al escrutinio público. Mientras se decide si su estancia en la capital será permanente o si buscará un nuevo destino internacional lejos del conflicto bélico, estas fotografías demuestran que el joven ha encontrado la compañía ideal para hacer más llevadera su transición. La gran incógnita que queda ahora en el aire es si estamos ante una amistad pasajera o ante la mujer que finalmente conseguirá dar estabilidad al corazón del hijo de la infanta Elena.

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